Ovelgönne Die Saatkrähenkolonie an der B 211 beschäftigt die Bürger in Oldenbrok. Während an der B 211 die Radwege und Fahrbahnen verkotet werden, plagen sich landwirtschaftliche Betriebe mit Schäden an den Folien der Silage und der durch die Krähen verursachten Verunreinigungen in den Stallungen. Um die Schäden zu reduzieren setzen die Betriebe Knallanlagen ein, die in der Ortschaft unterschiedlich wahrgenommen werden.

SPD-Ratsherr Mark Castens hat sich bei Betroffenen und bei der Verwaltung erkundigt und die Thematik im Ortsverein platziert. „Es ist erstaunlich, wie sich die Population der Saatkrähen entwickelt hat. 1993 wurden durch den Landschaftswart noch 13 Nester gezählt und dieses Jahr bereits 400, so Castens.

Die agrarpolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion Karin Logemann hat sich vor Ort erkundigt und kennt die Problemlage auch aus anderen Bereichen der Wesermarsch. „Der Bestand der Saatkrähen hat sich vielerorts erholt, aber wie es insgesamt um die Saatkrähen bestellt ist, werde ich gern erkundigen“, so Logemann, die sich nun im Landwirtschaftsministerium nach dem aktuellen Erhaltungszustand informieren möchte. Schnelle Lösungen oder weitere Möglichkeiten sind zumindest nicht zeitlich absehbar, darin sind sich alle aufgrund des hohen Naturschutzes einig.