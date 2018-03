Ovelgönne Holger Sosath steht in einem Planungsbüro seiner Firma und hält einen quadratischen Plasterstein in der Hand. „Dieser so genannte Meilenstein ist uns von der EWE im Herbst vergangenen Jahres überreicht worden, mit dem großspurigen Versprechen, dass es mit dem Breitbandausbau hier im Gewerbegebiet jetzt schnell vorangeht. Passiert ist seither nichts“, sagt Sosath und schüttelt den Kopf. „Ein Gewerbegebiet ohne digitale Infrastruktur, das ist doch kein Zustand. Wir befinden uns im Jahr 2018“, sagt der Unternehmer und ärgert sich.

Rückblick: Das Unternehmen Metall & Glas, Sosath & Lippa hat seit 18 Jahren seinen Sitz im Ovelgönner Gewerbegebiet Logemansdeich, Postanschrift Am Altendeich 6. Das Unternehmen mit derzeit 28 Beschäftigten ist im gesamten nordwestdeutschen Raum aktiv. Büro- und Verwaltungsgebäude, Glasfassaden, Sosath & Lippa ist als Marke weit über die Grenzen der Wesermarsch bekannt, obwohl sich der Firmensitz in einem digitalen Loch befindet.

„Unser Internet funktioniert über eine LTE-Antenne – mehr als zwölf Megabit sind nicht drin“, sagt Sosath. Unlängst richtete er eine Anfrage an die Gemeinde Ovelgönne und erhielt folgende Antwort: „ . . . mir ist seitens der EWE mitgeteilt worden, dass im Gewerbegebiet an der Logemannsdeichstraße (Am Altendeich) die Verlegung der Leerrohre mit entsprechender Breitbandtechnik bereits begonnen hat. Ich werde in den kommenden Wochen von der EWE einen aktuellen und überarbeiteten Zeitplan erhalten. Ich kann Ihnen zu gegebener Zeit gerne eine Information geben für wann die Inbetriebnahme geplant ist, bzw. wann genau die Hausanschlüsse für die FTTH-Technologie gelegt werden sollen. Im Bereich des Mobilfunkausbaus werden derzeit von der Telekom Standorte ermittelt, an denen neue Mobilfunkantennen aufgestellt werden können, so dass möglichst große Gebiete versorgt werden können. Der Bereich Ovelgönne ist in der Planung definitiv vorgesehen. Genaueres weiß ich hierzu derzeit noch nicht“, schreibt ein Gemeindemitarbeiter.

Sosath ist mit seiner Geduld langsam am Ende. Nach 18 Jahren Wartezeit besteht für ihn absoluter Handlungsbedarf. Die Bedeutung des schnellen Internets habe in jüngster Zeit rapide zugenommen. Eine schnelle Übermittlung von Daten und Dateien sei in der jetzigen Zeit ein enorm wichtiger Standortfaktor. Auf Anfrage der NWZ teilt Eva Katrin Maier von der EWE mit, dass es ist richtig, dass die EWE der Firma Sosath & Lippa, für eine individuelle Glasfaser-Anbindung keine Lösung unterbreiten konnte. „Wir stehen aber weiterhin in Kontakt mit dem Kunden, was eine generelle Anbindung des Gewerbegebiets am Logemannsdeich in Ovelgönne anbetrifft.“

Die Realisierung dieser Lösung werde aber noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Die EWE geht davon aus, dass die Verbindung im ersten Halbjahr 2019 zu realisieren sein wird. „Der Kunde wird regelmäßig zu dem Thema von uns informiert. Die Leistungsfähigkeit der Glasfaserleitung wird produktabhängig bis maximal 1000 Mbit/s im Up- und Download betragen“, sagt Maier.

Auch Ovelgönnes Bürgermeister Christoph Hartz gibt sich zuversichtlich. „Die Breitbandversorgung in der Gemeinde geht planmäßig voran. Ich gehe davon aus, dass das Gewerbegebiet bis spätestens zum 1. Quartal 2019 angeschlossen ist. Und das ist doch ein wichtiger Schritt nach vorn.“