Pandemie: Gemeinde Butjadingen seit einer Woche Corona-frei

Butjadingen Die jüngsten Corona-Zahlen, die der Landkreis am Dienstag auf seiner Homepage veröffentlicht hat, hat Axel Linneweber mit Freude zur Kenntnis genommen – nicht nur, weil die Inzidenz in der Wesermarsch weiter gesunken ist. Ein Grund zur Freude ist für den Bürgermeister auch, dass in Butjadingen die Zahl der an Corona Erkrankten seit genau einer Woche bei Null lag. Mit anderen Worten: Die Gemeinde ist seit sieben Tagen komplett Corona-frei. Damit nimmt Butjadingen eine Sonderstellung in der Wesermarsch ein.

Einstellige Zahlen weisen im Landkreis aktuell die Gemeinden Stadland und Berne (jeweils acht Erkrankte) sowie die Gemeinde Ovelgönne (vier Erkrankte) auf. Alle anderen Kommunen bewegen sich im zweistelligen Bereich.

Dank an Butjenter

Dass es in Butjadingen aktuell seit einer Woche keine Erkrankten gibt und es sogar schon seit mehr als sieben Tagen zu keinerlei Neuinfektionen gekommen sei, wertet der Bürgermeister als Indiz dafür, dass sich die Butjenter in den weit meisten Fällen an die Corona-Regeln halten – also vor allem Masken tragen und Abstand halten. Dafür spricht Axel Linneweber den Bürgerinnen und Bürgern ein großes Dankeschön aus.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

Corona-Update für den Nordwesten Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Laut Statistik des Landkreises Wesermarsch liegt die Gesamtzahl der seit Ausbruch der Pandemie in Butjadingen an Corona Erkrankten bei 149. Von ihnen sind 139 Menschen wieder genesen und leider 10 verstorben. Aktuell gibt es in der Gemeinde keine Erkrankten.

Dass die Zahl der aktuell Erkrankten und der Neuinfizierten in Butjadingen bei Null liegt, findet der Bürgermeister nicht zuletzt deshalb bemerkenswert und höchst erfreulich, weil in der Gemeinde intensiv getestet wird, und auch das bereits seit einer Woche. Vergangenen Dienstag war das Testzentrum im Atrium in Burhave eröffnet worden. Die Nordenhamer Johanniter, die dort ehrenamtlich tätig sind, haben inzwischen hunderte Tests vorgenommen. Auch in der Strandapotheke in Burhave ist die Zahl derer, die sich in den vergangenen Tagen haben testen lassen, sehr hoch.

„Nicht nachlassen“

Indes sei der anhaltend positive Trend in Butjadingen kein Grund, sich in Sicherheit zu wiegen und beim Einhalten der Corona-Regeln nachlässig zu werden, warnt der Bürgermeister. Er bittet die Butjenter darum, weiterhin die nötigen Abstände einzuhalten, Masken zu tragen und sich auch an alle weiteren Regeln im Zusammenhang mit Corona zu halten.

Wegen ihrer Null-Inzidenz ist Butjadingen die einzige Wesermarsch-Kommune, in der aktuell keine Ausgangssperre gilt. So gut wie zurzeit sah es in Sachen Corona in Butjadingen in den vergangenen Monaten indes nicht immer aus, und eine heute noch positive Situation kann sich schnell ins Gegenteil umkehren. Anfang des Jahres waren die Zahlen in Butjadingen sprunghaft. Nachdem die Gemeinde lange Zeit weitgehend verschont geblieben war, wies sie damals plötzlich die zweithöchste Zahl an Erkrankungen in der gesamten Wesermarsch auf.