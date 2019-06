Phiesewarden Wer in Phiesewarden wohnt und auf den Öffentlichen Personennahverkehr angewiesen ist, sitzt in den Ferienzeiten auf dem Trockenen. Doch das wird sich schon bald ändern: Ab dem 1. August steuert der Bürgerbus Butjadingen das Dorf an. Für den neuen Service hat der Wirtschaftsausschuss des Nordenhamer Stadtrates grünes Licht gegeben und mit einem einstimmigen Beschluss eine Bezuschussung bewilligt.

Bislang beschränkt sich das Busangebot in Phiesewarden auf die Linienbusse der Verkehrsbetriebe Wesermarsch (VBW), die ausschließlich an Schultagen den Ort anfahren. Durch den Einsatz des Bürgerbusses Butjadingen, der von einem Verein mit ehrenamtlichen Fahrern betrieben wird, verbessert sich das Angebot deutlich.

Vorgesehen ist, dass der Bürgerbus die Haltestelle an der Phiesewarder Grundschule an Schultagen zusätzlich vormittags und abends sowie in den Ferien mehrmals am Tag bedient. Darüber hinaus sind Fahrten an Wochenenden und an Feiertagen geplant. Endstation des Bürgerbusses auf dieser Linie ist in Nordenham der Bahnhof.

Die Stadt Nordenham beteiligt sich an den Kosten mit 3000 Euro im Jahr. Zunächst gilt die Vereinbarung für ein Jahr und soll auf zehn Jahre verlängert werden, wenn sich ein entsprechender Bedarf abzeichnet. Die VBW und der Zweckverband Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen lehnen es aus wirtschaftlichen Gründen ab, über die Schultage hinaus ein Busangebot in Phiesewarden vorzuhalten.