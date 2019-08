Phiesewarden Der Verein Bürgerbus Butjadingen macht seine Ankündigung wahr und steuert nach den Sommerferien auch Phiesewarden an. Anlässlich des Fahrplanwechsels nimmt der Verein die neue Route am Donnerstag, 15. August, in Betrieb. Den ersten Stopp in Phiesewarden macht der Bürgerbus in Fahrtrichtung Nordenham an dem Tag um 9.11 Uhr an der Haltestelle Grundschule.

An Schultagen bietet der Bürgerbusverein in Zukunft zwei Fahrten in beide Richtungen durch Phiesewarden. Das Zusteigen an der Haltestelle Grundschule ist um 9.11 Uhr und um 19.11 Uhr in Richtung Nordenham sowie um 10.42 Uhr und um 19.42 Uhr in Richtung Butjadingen möglich. Die Busse nach Butjadingen fahren um 10.30 Uhr und um 19.30 Uhr am Nordenham Bahnhof ab. Unterwegs hält der Bürgerbus auch am Nordsee-Center in Atens.

In den Ferien und an den Samstagen fährt der Bürgerbus vormittags und nachmittags im Zwei-Stunden-Takt durch Phiesewarden: in Richtung Nordenham um 9.11 Uhr, 11.11 Uhr, 15.11 Uhr, 17.11 Uhr und 19.11 Uhr.

Die Abfahrten am Bahnhof Nordenham erfolgen um 7.30 Uhr (nicht samstags), 9.30 Uhr, 11.30 Uhr, 15.30 Uhr, 17.30 Uhr und 19.30 Uhr. Ankunft in Phiesewarden ist immer zwölf Minuten später.

An Sonn- und Feiertagen ist der Bürgerbus ebenfalls vormittags und nachmittags im Zwei-Stunden-Takt unterwegs. Halt in Phiesewarden ist um 10.11 Uhr, 12.11 Uhr, 15.11 Uhr, 17.11 Uhr und 19.11 Uhr in Richtung Nordenham. Die Abfahrten am Bahnhof Nordenham sind um 10.30 Uhr, 12.30, 15.30, 17.30 und 19.30 Uhr und entsprechend zwölf Minuten später in Phiesewarden.

Die Fahrer des Bürgerbusses weiten mit dem neuen Fahrplan ihr ehrenamtliches Engagement deutlich aus. „Wir hoffen natürlich, dass das auch von der Bevölkerung entsprechend angenommen wird“, sagt der Vereinsvorsitzende Jürgen Sprickerhof.