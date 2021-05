Premium Aerotec: Alexander Gloxin neuer Standortleiter in Nordenham

Nordenham Die Premium Aerotec GmbH (PAG) hat Alexander Gloxin zum neuen Leiter des Flugzeugwerks in Nordenham ernannt. Der 47-Jährige tritt am 1. Juli die Nachfolge von Cord Siefken an, der Anfang Mai eine andere Aufgabe innerhalb des Airbus-Konzerns übernommen hatte und jetzt in Hamburg als Leiter der Endmontage der A-320-Familie tätig ist.

Alexander Gloxin ist diplomierter Maschinenbauingenieur und war bislang bei Airbus Helicopters mit unterschiedlichen Fertigungs- und

Produktionsaufgaben im In- und im Ausland befasst. Dazu gehörte die Leitung des Airbus-Helicopters-Standorts im mexikanischen Querétaro. Zuletzt war er unter anderem verantwortlich für die Flugzeugtürenproduktion am Standort in Donauwörth.

„Wir freuen uns sehr, dass wir Alexander Gloxin als neuen Leiter des Standorts Nordenham gewinnen konnten“, sagt Dr. Ulrich Weber, Produktionsleiter und Mitglied der Geschäftsführung von Premium Aerotec. Mit seiner umfassenden internationalen Erfahrung in der Luftfahrtindustrie sei er für diese verantwortungsvolle Aufgabe „bestens gerüstet“.

Ein Dankeschön richtete Ulrich Weber an den bisherigen Nordenhamer Werkleiter Cord Siefken, der mit seinem großen Einsatz erheblich zur Weiterentwicklung des Standortes beigetragen habe.