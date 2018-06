Raumordnung noch etwas unordentlich

BUTJADINGEN - Wie soll sich der Landkreis entwickeln? Wo in der Wesermarsch finden sich Vorranggebiete etwa für die Gewinnung von Windenergie oder die touristische Entwicklung? Solche Fragen beantwortet das Regionale Raumordnungsprogramm (RROP). Das aktuelle Programm ist von 2003. Seit viereinhalb Jahren arbeitet die Kreisverwaltung in Brake am Nachfolger und hat nun fast die Ziellinie erreicht. Allerdings sieht die Gemeinde Butjadingen noch reichlich Nachbesserungsbedarf. Der soll nun in einer Stellungnahme formuliert werden.

Das neue RROP liegt im Entwurf vor und unter anderem im Rathaus in Burhave auch öffentlich aus. Zurzeit läuft die sogenannte Beteiligungsphase, während der Bürger, aber auch die Kommunen und Träger öffentlicher Belange Stellungnahmen abgeben können.

Patrick Notzon von der Kreisverwaltung hat den Entwurf jetzt im Planungsausschuss des Butjadinger Gemeinderats vorgestellt. Nach seinem Zeitplan könnte Anfang kommenden Jahres ein genehmigungsfähiges RROP vorliegen, sollten nach dem Abschluss der öffentlichen Auslegung nicht noch größere Änderungen nötig sein. Diese Hoffnung könnte sich allerdings bereits zerschlagen haben. Denn die Gemeinde Butjadingen möchte eine ganze Reihe von Punkten geändert wissen:

• Landwirtschaft

Eingeflossen in den Entwurf für das neue RROP sind nicht nur die Ziele und Grundsätze des übergeordneten Landesraumordnungsprogramms, sondern auch die Inhalte eines vom Kreis verabschiedeten Landschaftsrahmenplans. Bereits als der aufgestellt wurde, hatte es Gegenwind aus Butjadingen gegeben. Nach Ansicht der Gemeinde sind zu viele schützenswerte Flächen ausgewiesen und dabei die Belange der Landwirtschaft nicht ausreichend berücksichtig worden. Das gelte nun auch für den neuen RROP-Entwurf und müsse entsprechend nachgebessert werden, hieß es im Planungsausschuss.

• Windkraft

Ein weiterer Punkt, der für Kritik sorgte: Im neuen RROP sind nur Kampen, Schütting und Inte als Vorrangstandorte für Windenergie ausgewiesen, nicht jedoch die anderen Flächen, auf denen in Butjadingen Windparks stehen. Der Ausschuss hat die Sorge, dass auf diesen anderen Flächen dann zum Beispiel kein Aufrüsten der Anlagen (Repowering) mehr möglich ist.

Patrick Notzon versicherte, dass das nicht der Fall sei, die anderen Flächen nur deshalb nicht ausgewiesen worden seien, da sie kleiner als 20 Hektar seien. Dem widersprachen Ausschuss wie auch Gemeindeverwaltung. Ergebnis: In ihrer Stellungnahme wird die Gemeinde ein Nachbessern fordern.

• Klei für Deichbau

Das gleiche gilt für Gebiete für die Entnahme von Klei für den Deichbau. Areale, die im Entwurf für das RROP ausgewiesen sind, seien tatsächlich für die Kleientnahme gar nicht geeignet.

• Sportboote

In einer früheren Eingabe hatte die Gemeinde darum gebeten, dass in das neue RROP neben Fedderwardersiel auch Eckwardersiel als Standort für einen Sportboothafen aufgenommen wird. Das ist nicht geschehen, sollte nach Meinung der Gemeinde nun aber nachgeholt werden.

• Radwege

Jürgen Sprickerhof (Grüne) machte darauf aufmerksam, dass im Entwurf nicht ein einziger Butjadinger Radweg als regional bedeutsam ausgewiesen sei – obwohl der Nordseeküsten-Radweg, der Weserradweg und die Deutsche Sielroute durch die Gemeinde verlaufen. Diese Strecken müssten auch ins RROP aufgenommen werden, herrschte im Ausschuss Einigkeit.

Die kritischen Punkte will die Gemeinde nun in einer mit den Ratsfraktionen abgestimmten Stellungnahme auflisten. Das soll bis zur nächsten Sitzung des Gemeinderats am Donnerstag, 21. Juni, geschehen. Der Rat könnte die Stellungnahme dann verabschieden.

Unstrittig ist, dass auch das neue RROP Burhave als Grundzentrum der Gemeinde ausweist. Tossens, Fedderwardersiel und wiederum Burhave sind Vorranggebiete für eine besondere touristische Entwicklung. Eckwarderhörne ist laut RROP der Erholung vorbehalten.