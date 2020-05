Reitland: Noch Erläuterungsbedarf

Reitland Die neue Innenbereichssatzung für Reitland hat die Hürde Infrastrukturausschuss nicht genommen. Vertreter aller Fraktionen machten in der öffentlichen Sitzung Kritik und Erläuterungsbedarf deutlich. Deshalb wurde das Werk, das anstelle eines Bebauungsplanes die Bebauung von drei Grünflächen ermöglichen soll, ohne Abstimmung an den Verwaltungsausschuss und den Rat überwiesen. Beide tagen an diesem Donnerstag, 28. Mai, in der Großsporthalle. Nach der öffentlichen Auslegung der Pläne gab es im Ausschuss vor allem Kritik an zahlreichen Einschränkungen für Bauwillige. So soll vorgeschrieben werden, dass die Dächer der neuen Häuser nur jeweils zur Hälfte mit Photovoltaik belegt werden dürfen.

