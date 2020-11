500 000 Euro fließen: Markthalle: Förderbescheid liegt vor

Rodenkirchen Endlich liegt er auch schriftlich vor: Der Förderbescheid des Amtes für regionale Landesentwicklung (ArL) in Oldenburg für die Sanierung der Rodenkircher Markthalle. Wie schon vor Monaten mündlich zugesagt, fließen 500 000 Euro.

Die geldwerte Mitteilung sei am Dienstag im Rathaus eingetroffen, teilte die zuständige Fachbereichsleiterin Sabine Walther am Mittwochnachmittag dem Infrastrukturausschuss des Rates mit, der öffentlich in der Großsporthalle Rodenkirchen tagte. Als Erstes soll die Unterdecke abgebrochen werden; die Arbeiten werden in der nächsten Woche beginnen.

Wie mehrfach berichtet, ist die Markthalle wegen der erforderlichen Sanierung von tragenden Elementen im Dachstuhl seit mehreren Monaten geschlossen. Die Sanierung wird sich bis weit in das nächste Jahr hinziehen.

• Auch für die Großsporthalle Rodenkirchen ist der erhoffte Förderbescheid eingegangen, teilte Sabine Walther weiter mit: Wie erhofft, werden 400 000 Euro überwiesen. Insgesamt kostet die Sanierung, die im nächsten Frühjahr beginnen und zum Start in die Hallensaison im Herbst 2021 abgeschlossen sein soll, 1,4 Millionen Euro. Den Restbetrag übernimmt die Gemeinde.