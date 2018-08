Anschluss Hartwarden gesperrt

Rodenkirchen Die Fahrbahn der Anschlussstelle Hartwarden im Zuge der Bundesstraße 212 muss saniert werden. Die Arbeiten beginnen am Montag, 20. August, und dauern voraussichtlich bis Freitag, 7. September. Das teilt die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Oldenburg mit. Während der Bauarbeiten müssen die Auf- und Abfahrten gesperrt werden. Eine Umleitung wird über die Anschlussstelle Sürwürden eingerichtet; auf der Bundesstraße wird der Verkehr mit reduzierter Geschwindigkeit an der Baustelle vorbeigeführt.

Henning Bielefeld https://www.nwzonline.de/autor/henning-bielefeld Stadland und stv. Leitung Redaktion Nordenham

Redaktion Nordenham Tel: 04731 9988 2203 Lesen Sie mehr von mir