Bauern bereiten Demonstration in Berlin vor

Rodenkirchen Eine überraschende Premiere gibt es an diesem Donnerstag bei der Bezirksversammlung des Kreislandvolks ab 20 Uhr in der Markthalle Rodenkirchen: Erstmals tagen Landvolk und die Bauern-Graswurzelbewegung „Land schafft Verbindung“ gemeinsam. Erwartet werden Douwe Witbaard und Kurt Metzner vom Orga-Team. Im Mittelpunkt der Versammlung wird die für nächste Woche in Berlin geplante Demonstration stehen. Weitere Themen sind das Aktionsprogramm Insektenschutz und die geänderte Düngeverordnung. Als Gast hat sich Hermann Grupe angesagt, der agrarpolitische Sprecher der FDP-Landtagsfraktion.