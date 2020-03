Coronavirus: Soziale Nähe in Zeiten sozialer Distanz

Rodenkirchen In der Krise nicht nur an sich denken, sondern vor allem an andere: Was Bundeskanzlerin, Bischöfe und Bürgermeister fordern, will Dagmar Hagelmann tun – aber nicht allein. Sie hat im Internet die „Nachbarschaftshilfe Rodenkirchen und umzu“ gegründet. Stand Freitagmittag zählt die Gruppe nicht weniger als 187 Mitglieder.

Erst am Anfang der Krise

Die meisten von ihnen leisten durch ihre Mitgliedschaft eher moralische Unterstützung, 8 Mitglieder haben konkrete Hilfeleistungen angeboten, angefordert hat sie bislang noch niemand. „Aber das kann anders werden“, ist Dagmar Hagelmann überzeugt, „wir stehen erst ganz am Anfang der Krise.“

Es war sozusagen noch vor dem Beginn der Krise, als die 40-Jährige die Gruppe auf der Internet-Plattform Facebook ins Leben rief: am Sonntag, 15. März. Gerade waren Schulen und Kindergärten geschlossen worden, aber von einer Kontaktsperre und sich massenhaft ausbreitender Kurzarbeit war noch keine Rede. „Da habe ich mich gefragt: Was ist, wenn jemand Hilfe braucht?“, schildert Dagmar Hagelmann. Fast ihr ganzes Leben hat sie an der John-F.-Kennedy-Straße verbracht, und deshalb weiß sie, dass in den Blocks viele ältere Menschen wohnen.

Fast gleichzeitig hatte Stefanie Janson, die in der Ortsmitte wohnt, eine ganz ähnliche Idee. Dagmar Hagelmann lud sie ein, bei ihr mitzumachen. Stefanie Janson macht mit, und auch alle anderen Hilfsbereiten sind eingeladen, sich dieser Gruppe anzuschließen, sagt die Initiatorin.

Dass sich noch niemand mit einer Bitte um Hilfe gemeldet hat, könnte daran liegen, dass die wahrhaft Hilfebedürftigen noch komplett analog leben. Deshalb hat Stefanie Janson ein Flugblatt entworfen, das nicht nur im Internet zu finden ist und ausgedruckt werden kann, sondern auch, ganz klassisch, in Apotheken und Geschäften ausgelegt und in Briefkästen gesteckt werden kann. Dagmar Hagelmann hat schon zahlreiche dieser DIN-A4-Zettel ausgelegt.

Darin bietet die Gruppe Hilfe beim Einkaufen, beim Gassigehen mit dem Hund und bei anderen Erledigungen – etwa Medikamente aus der Apotheke holen – an. Auch wer helfen will, kann dies, wie früher, einfach mit Namen, Adresse und Telefon auf dem Zettel für die Nachbarn notieren.

„Egoismus ausbügeln“

Dafür, dass die Geschäfte Artikel nicht in größeren Mengen abgeben, werden sich Lösungen finden lassen, ist die Hausfrau und alleinerziehende Mutter zweier Kinder überzeugt: „Dann gehen wir eben mehrfach einkaufen.“

Doch nicht nur Hilfebedürftige will die Gruppe unterstützen, sondern auch Menschen, die in der Corona-Krise ganz besonders gefordert sind – etwa Pflegekräfte.

„Wir hoffen, dass wir den Egoismus ausbügeln können – und dass das auch nach der Krise anhält“, sagt Dagmar Hagelmann.