Rodenkirchen Der Penny-Markt im Rodenkircher Süden darf ausgebaut werden. Dafür hat der Infrastrukturausschuss des Rates am Mittwochnachmittag einstimmig grünes Licht gegeben.

Geplant ist, wie berichtet, die Verkaufsfläche von 799 auf 1000 Quadratmeter zu erhöhen. Auf 90 Prozent dieser Fläche sollen Nahrungs- und Genussmittel sowie Drogerieartikel angeboten werden, auf den verbleibenden 10 Prozent dürfen es auch andere Waren sein, erläuterte ein Ingenieur des Rasteder Planungsbüros Diekmann und Mosebach.

Für die Anwohner in der Lübbenland-Siedlung besonders wichtig: Mit dem Ausbau wird der Lärmschutz verstärkt. Seit dem Bau des Supermarkts Mitte der 90er Jahre sind die Vorschriften verschärft worden.

Außerdem wirken sich einige Veränderungen an dem Laden-Konzept auf den Lärmschutz aus. So verlegt das Unternehmen die Einkaufswagen von der Ost- auf die Westseite. Die Folge: Eine Lärmschutzwand zur Siedlung hin wird erforderlich. Sie wird 46 Meter lang und 3,20 Meter hoch sein. Zudem werden die Einkaufswagen in eine Box gestellt, die Lärm mindern soll.

Auch nächtliche Warenanlieferungen darf es nach dem neuen Konzept nicht mehr geben.