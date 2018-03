Rodenkirchen Kunden können besser beim Discounter fair gehandelte Waren einkaufen als gar nicht. Doch höchste Standards halten nur die Weltläden ein.

So lautet das Fazit einer Informations- und Diskussionsveranstaltung zum Thema „Öko-faire Trends in Discountern“ am Dienstagabend im evangelischen Gemeindehaus Rodenkirchen. Rund 20 Gäste waren zu der Veranstaltung des Weltladens der Kirchengemeinde Rodenkirchen gekommen, bei der Dirk Steinmeyer referierte. Der Sozialpädagoge arbeitet als Berater und Promoter für Fairen Handel bei der Süd-Nord-Beratung in Osnabrück.

Beim Fairen Handel geht es darum, Erzeugern existenzsichernde Preise und humane Arbeitsbedingungen unabhängig von den oft gnadenlosen Schwankungen auf dem Weltmarkt zu bieten. Ging es zunächst ausschließlich um Erzeugnisse aus dem armen Süden, geraten jetzt auch Produzenten aus der näheren Umgebung in den Blick – etwa Landwirte oder Behindertenwerkstätten.

War der Faire Handel jahrzehntelang eine Nische für ganz wenige bewusst konsumierende Verbraucher, so wächst dieser Markt seit einigen Jahren stark. Derzeit beträgt sein Anteil am Lebensmittelmarkt 0,8 Prozent – in Summe 1,3 Milliarden Euro pro Jahr. Das ist eine Verdopplung binnen sechs Jahren. Und damit wird der Faire Handel für die Discounter interessant – sie können auch daran etwas verdienen.

Fair ist nicht grundsätzlich bio, aber oft eben doch. Denn die strengen Grundsätze von Handelsorganisationen wie der Gepa sehen schonende Erzeugungsmethoden vor – so ist der Einsatz von Pestiziden stark reglementiert. Zudem wird die Umstellung auf bio gefördert. Das zeigt das Beispiel des am häufigsten fair gehandelten Produkts Kaffee. Erzeuger bekommen mindestens 1,40 Euro für ein knappes Pfund Rohkaffee – wenn der Weltmarktpreis darüber liegt, wird der bezahlt – plus 20 Cent Prämie, die die Erzeuger nach eigenem Gusto verwenden dürfen – meistens für Bildung und Gesundheit, gelegentlich aber auch für Investitionen, die die eigene Veredelung ihres Produktes ermöglichen, etwa eine Kaffeerösterei. Weitere 30 Cent fließen, wenn ökologisch angebaut wird.

Den Mindestbeitrag von 1,60 Euro zahlen auch die Discounter. Aber bei den Weltläden, die rein ehrenamtlich arbeiten, fallen keine weiteren Kosten an, und der gesamte Gewinn fließt an die Erzeuger zurück – über die genannten Summen hinaus. Die Discounter stecken den Gewinn in ihre eigene Kasse.

Als empfehlenswerte Siegel nannte Dirk Steinmeyer Fair Trade, Fair for Life, Flocert und Naturland fair. Alle anderen Siegel seien Eigensiegel der Discounter. Was genau dahinter steckt, ist bei den Online-Apps Label Online, Verbraucher konkret oder Label-Labyrinth zu erfahren.