Feuerwehr Rodenkirchen: Anbau wird eine Nummer kleiner

Rodenkirchen Der geplante Anbau an das Feuerwehrhaus Rodenkirchen wird eine Nummer kleiner – mindestens. Denn wegen der Haushaltsmisere muss das Zusatzgebäude komplett neu geplant werden.

Erst nächstes Jahr

Das sagt Robby Müller vom Bauamt der Gemeindeverwaltung auf Anfrage unserer Redaktion. Die Kommunalaufsicht der Kreisverwaltung hat das Vorhaben gebilligt, aber unter der Bedingung, dass die vorgesehenen Kosten von 1,35 Millionen Euro nicht überschritten werden. Die Ausschreibung der Arbeiten aufgrund der bisherigen Planungen hatte aber Kosten ergeben, die wesentlich über diesem Rahmen liegen.

Deshalb tüftelt die Architektin nun an einem neuen Entwurf, der bis zum Jahresende vorliegen soll. Gebaut werden kann also nicht, wie vorgesehen, in diesem Jahr, sondern erst im nächsten.

„Der Anbau muss in seinem Volumen reduziert werden, denn Volumen kostet Geld“, sagt Robby Müller. Zu diesem Volumen, das reduziert wird, gehört das zweite Stockwerk, in dem ein Unterrichts- und Besprechungsraum vorgesehen war. Es fällt komplett weg, übrig bleibt ein einstöckiger Flachdachbau.

Erhalten wird aber das Verbindungsstück zwischen Bestandsbau und Anbau, so dass der bisherige Besprechungsraum auf 80 Quadratmeter erweitert werden kann, was dem Bedarf entspreche, wie Robby Müller sagt. Das spart nicht nur Volumen, sondern auch neue Möbel, EDV-Anlagen und Elektroleitungen. Sollte der vergrößerte Besprechungsraum nicht ausreichen, könnten Versammlung und Fortbildungen in die sanierte Markthalle verlagert werden, die mit modernster Medientechnik ausgestattet werden soll.

Hallenboden schadhaft

Der Anbau wird dann nur noch das neue Löschfahrzeug und ein weiteres großes Fahrzeug aufnehmen. Der durch die schweren Fahrzeuge in Mitleidenschaft gezogene Boden in der jetzigen Halle soll, anders als geplant, zunächst nicht angefasst werden, sondern sich setzen.