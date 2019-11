Freisprechung beim Ball der Landwirtschaft

Rodenkirchen Der alljährliche Ball der Landwirtschaft wird am Sonnabend, 7. Dezember, ab 20 Uhr in der Markthalle Rodenkirchen gefeiert. Ein Programmpunkt ist die Freisprechung der Auszubildenden aus Land- und Hauswirtschaft sowie die Übergabe der Meisterbriefe. Die Betroffenen und ihre Familien können noch bis Freitag, 22. November, jeweils von 8 bis 16.30 Uhr einen Tisch bestellen – nämlich in der Landvolk-Geschäftsstelle Ovelgönne unter Telefon 04401/9 80 50. Die Festrede hält Andrea van Ejden als Vizepräsidentin des Bundesverbandes der Lohnunternehmen. Zum Tanz spielt die Late-Night-Showband.