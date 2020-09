Gewerbegebiet Hartwarden: Große Fläche lieber im Stück anbieten

Rodenkirchen Die neue Fläche am Gewerbegebiet Hartwarden soll im Stück verkauft werden und nicht in Teilen. Dafür setzt sich die CDU-Fraktion im Gemeinderat ein.

Mehrheit berät noch

Die Mehrheitsgruppe aus SPD, WPS und FDP hat noch Beratungsbedarf, deshalb verschob der Infrastrukturausschuss des Rates die Abstimmung über die Erweiterung des Gewerbegebiets in die nächste Sitzung.

Wie berichtet, hat die Gemeinde im vergangenen Jahr eine 2,5 Hektar große Grünfläche gekauft, die direkt an das Gewerbegebiet anschließt. CDU-Fraktionschef Günter Busch verriet, dass die Fläche sehr günstig gewesen sei.

Einen Interessenten gibt es auch schon: Ein Unternehmer will einen halben Hektar kaufen, um darauf eine Halle für Turnierzwecke zu errichten. Die Gemeindeverwaltung unterstützt dieses Vorhaben.

Günter Busch riet jedoch davon ab, so zu verfahren. Er empfahl, die Fläche im Stück an einen Gewerbetreibenden zu verkaufen, weil das für die Gemeinde günstiger sei.

Für Gemeinde günstiger

Denn dann müsse die Gemeinde die Fläche nicht mit Straßen und Versorgungsleitungen erschließen und könne sich dafür auch den Planer sparen. Insgesamt könne die Gemeinde so bis zu 400 000 Euro sparen, sagte Busch.

Im Gegenzug könne sie eine größere Fläche zum Kauf anbieten. die ein Interessent in ganz Norddeutschland nicht günstiger bekommen könne.

Diese große Fläche könne der Käufer dann auf eigene Kosten erschließen. Ein Unternehmen, das so viel Platz brauche, werde auch Arbeitsplätze in größerer Zahl schaffen und Steuern in die Gemeindekasse zahlen, argumentierte Günter Busch.

„Das uns das in kurzer Zeit nicht gelingen wird, ist klar“, sagte er. Aber die Geduld werde sich lohnen.

Dass das Areal im neuen Regionalen Raumordnungsprogramm des Kreises nicht als Gewerbefläche ausgewiesen sei, müsse kein Problem sein, ergänzte er. Auch die Stadt Brake habe 40 Hektar Gewerbeflächen ausgewiesen, die im Raumordnungsprogramm des Kreises nicht als solche eingezeichnet waren.

Die Grünen-Ratsfrau Andrea Arens unterstützte diesen Ansatz. Wenn die Flächen an mehrere kleine Unternehmen vergeben werde, blieben kleine Geländestücke übrig, die die Gemeinde nicht mehr verkaufen könne, argumentierte sie.