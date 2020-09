In Rodenkirchen: Gas-Umstellung: EWE informiert

Rodenkirchen Das Infomobil des Energieversorgers EWE hält am Dienstag, 22. September, auf dem Marktplatz in Rodenkirchen. Von 11 bis 17 Uhr informieren Experten des Unternehmens über die derzeitige Umstellung von L- auf H-Gas. Davon sind alle Verbraucher betroffen, deren Gebäude an das Erdgasnetz angeschlossen sind – unabhängig davon, bei welchem Versorger sie ihr Gas beziehen. EWE schreibt alle betroffenen Kunden per Einschreiben an und nennt ihnen Termine für den Besuch ihrer Gasmonteure. Die Umstellung ist erforderlich, weil die Niederlande angekündigt haben,. schon in wenigen Jahren L-Gas nicht mehr fördern zu können. Deshalb stellt EWE auf H-Gas um, das vorwiegend aus Norwegen. Russland und Großbritannien kommt.