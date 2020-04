Coronavirus: Möglichst viele Masken für Gambia

Rodenkirchen /Jahaly Die Corona-Krise verändert das Leben fast aller Deutscher fundamental. Noch viel drastischer allerdings sind die Folgen in wesentlich ärmeren Ländern – beispielsweise Gambia. Für die Menschen in dem westafrikanischen Kleinstaat ist es nahezu unmöglich, sich vor dem lebensbedrohenden Virus zu schützen.

Deshalb ruft die Projekthilfe Gambia in Rodenkirchen zu einer Spendenaktion auf. Ihr Name ist Programm: „Masken für Gambia“. Erstes Ziel ist es, zunächst etwa 50 000 Masken anzufertigen und sie zum einen Teil an arme Familien zu verschenken und zum anderen Teil zum Selbstkostenpreis von umgerechnet 50 Cent zu verkaufen. Der Erlös fließt in die Fertigung weiterer Masken.

Die Kontonummer des Spendenkontos „Masken für Gambia“ gibt Dieter Lieken gerne weiter. Er ist telefonisch zu erreichen unter der Nummer 0170/56 38 231.

Dieter Lieken, der Vorsitzende der Regionalgruppe Nord der Projekthilfe Gambia, und die übrigen Mitglieder in der Wesermarsch und im Ammerland, verbreiten den Spendenaufruf unter ihren Freunden, Bekannten und bei Facebook. Es geht darum, in möglichst kurzer Zeit genug Geld zusammenzubekommen, um die Aktion zu starten. Es wird vor allem für Startkapital und laufende Kosten gebraucht.

Bislang nur 300 Tests

Vorsitzender der Projekthilfe ist Matthias Ketteler aus Hattingen bei Düsseldorf. Er hat im vergangenen Jahr seinen ambulanten Pflegedienst in Bochum verkauft und ist im November mit seiner Frau und seiner schulpflichtigen Tochter für ein halbes Jahr nach Gambia gegangen. Dort hat der Coronavirus die Familie überrascht. Nach kurzer Überlegung beschlossen die drei, nicht nur das letzte reguläre Flugzeug aus Gambia nach Deutschland sausen zu lassen, sondern auch den Evakuierungsflieger des Auswärtigen Amtes zu ignorieren. Jetzt können sie nicht mehr zurück, sie wollen es aber auch nicht.

Stattdessen organisiert Matthias Ketteler von Gambia aus die Masken-Aktion. Wie viele Infizierte es in dem Land gibt, das etwa 11 000 Quadratkilometer groß ist und 2,3 Millionen Einwohner zählt, weiß niemand auch nur annähernd. Denn während in Deutschland jede Woche mehr als 700 000 Corona-Tests stattfinden, waren es in Gambia seit Februar nur gut 300. Dabei sind zehn Infizierte festgestellt worden, von denen einer gestorben ist und zwei genesen sind; die verblieben sieben leben noch in Quarantäne, sagt Ketteler.

Besonders auf dem Land werden Verstorbene binnen weniger Stunden bestattet; ob sie Corona-Symptome aufweisen, wird in der Regel nicht überprüft.

In ganz Gambia gibt es nur zwei Gesundheitszentren, in denen Maskenpflicht und ein Abstandsgebot von zwei Metern gilt: die Buschklinik in Jahaly und das Gesundheitszentrum der Riverboat Doctors International im Nachbarort Buniadu. Beide werden von der Projekthilfe Gambia betreut. Professionelle Masken gibt es auch dort nicht. Die handgefertigten Masken werden abends mit Seife gewaschen und ausgekocht.

Landesweite Kampagne

Schon am 2. April informierte Matthias Ketteler den gambischen Gesundheitsminister über den Einsatz der Masken in Jahaly und Buniadu und bat ihn darum, eine landesweite Kampagne für den Mundschutz zu eröffnen. Nun endlich habe der Minister in einer Pressekonferenz empfohlen, außer Haus selbst gemachte Masken zu tragen.

Seit mehr als 25 Jahren Hilfe für ein Land in Westafrika Gambia ist ein Kleinstaat in Westafrika. Er liegt an beiden Ufern des gleichnamigen Flusses und ist komplett vom Nachbarland Senegal umschlossen. Die Projekthilfe Gambia betreibt seit mehr als 25 Jahren eine Buschklinik in dem Dorf Jahaly im Landesinneren. In dieser Klinik sind im vergangenen Jahr 34 400 Patienten ambulant behandelt und 300 stationär aufgenommen worden; etwa 100 wurden an das nächste Krankenhaus in Bansang überwiesen. Zur Leistungsbilanz gehören auch 13 000 Labortests. Eine Vorschule und ein Kindergarten gehören ebenfalls zur Anlage. Beide sind, wie seit Anfang April alle Schulen in Gambia, wegen der Corona-Krise geschlossen. Die Kindergarten-Räume werden jetzt dafür genutzt, den Zustrom der Patienten nach den Standards der Weltgesundheitsorganisation zu vereinzeln. Der Zugang zu den Kliniken erfolgt über das Gelände des Kindergartens, wo die Patienten registriert werden, sich die Hände waschen und im Abstand von zwei Metern warten, bis sie in Kleingruppen zur Untersuchung geführt werden. Die Verwaltungskosten der Projekthilfe Gambia betrugen im vergangenen Jahr nach Angaben des Vorsitzenden Matthias Ketteler nur 0,98 Prozent der Spenden: „Das heißt, von jedem gespendeten Euro gingen mehr als 99 Cent direkt in unsere Projekte in Gambia.“ Selbst Organisationen, die nach dem Siegel des Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen (DZI) zertifiziert sind, haben nach Kettelers Angaben Verwaltungskosten von 13 bis 14 Prozent. Alle Vorstandsmitglieder und Mitglieder der Projekthilfe in Deutschland arbeiten ehrenamtlich.

Auf dieser Grundlage will die Projekthilfe jetzt zusammen mit weiteren Gruppen und Organisationen eine landesweite Kampagne starten. „Es ist unser Ziel, dass das Tragen von Masken nicht nur empfohlen, sondern verpflichtend wird“, betont Matthias Ketteler. Nur wenn alle in der Öffentlichkeit eine Maske tragen und die Hygienevorschriften beachten, könne das Risiko von Infektionen sinken.

10 000 pro Woche

Anfang April hatte die Projekthilfe schon die ersten 4000 Masken aus Baumwolle fertigen lassen. Derzeit ist sie dabei, größere Mengen Stoff zu besorgen und Schneiderinnen mit Nähmaschinen zu finden, die die Fertigung übernehmen. Zudem wurde eine Großschneiderei in Gambia mit einer Massenproduktion beauftragt: Sie kann 10 000 Masken pro Woche liefern.