Rodenkirchen Die Deiche sind sicher, aber absolute Sicherheit gibt es nicht. Zudem machen der schwer zu bestimmende Anstieg des Meeresspiegels und der vermehrte Starkregen aufgrund des Klimawandels es erforderlich, sich mehr und intensiver mit dem Katastrophenschutz auseinanderzusetzen. Dazu kommen erhöhte Flutgefahren als Folge der Vertiefung und Begradigung von Flüssen.

Das gilt nicht nur für Behörden und Verbände, sondern insbesondere für die Bürger. Sie sollten auf den Umgang mit Hochwasserrisiken vorbereitet sein. Dies ist das Fazit eines Informationsabends, zu dem der Bürgerverein Strohausen in die Gaststätte Friesenheim eingeladen hatte. Referent war Dr. Frank Ahlhorn.

Rund 70 Besucher

Dass der Katastrophenschutz für die Menschen am Deich ein wichtiges Thema ist, beweise die gute Resonanz, freute sich die 2. Vorsitzende des Bürgervereins, Dr. Gabriele Wobbe-Sahm, über den Besuch von rund 70 Mitgliedern und Gästen.

Ihnen stellte Ahlhorn die Ergebnisse einer jetzt abgeschlossenen Untersuchung vor, die sein Bremer Büro Küste und Raum gemeinsam mit dem Aufrageber, der Jade-Hochschule, vorgenommen hatte. Ihre Studie, die sich mit dem Katastrophenschutz in der Wesermarsch beschäftigt, ist Teil des von der EU geförderten Forschungsprojekt Frames (Flood resilient areas and multilayer safety).

Mit Partnern in den Nordseeanrainerstaaten England, Belgien, Niederlande, Dänemark und Schweden wurde untersucht, wie mit dem sich durch den Klimawandel verstärkenden Hochwasserrisiko umzugehen ist.

Für den Katastrophenschutz sind die Kommunen, also der Landkreis und seine neun Städte und Gemeinden, zuständig. Die Untersuchungen, bei denen viele Gespräche mit Beteiligten geführt wurden und eine Bürgerbefragung in Butjadingen stattfand, hätten gezeigt, dass man in der Wesermarsch bereits gut aufgestellt sei, in einigen Bereichen aber nachgebessert werden müsse, bilanzierte Frank Ahlhorn. Der Schutz müsse auch in den Bereichen hochwasserangepasste Planung, Katastrophenmanagement und Nachsorge ausgeweitet werden.

Der in Varel wohnende, aus Waddens stammende Wissenschaftler machte das am Beispiel eines bei einem Hochwasser zu erwartenden Stromausfalls deutlich, der enorme Auswirkungen auch auf die Wasserversorgung, Entwässerung, Gesundheit und den Verkehr hätte. Frank Ahlhorn wies darauf hin, dass nur eins von neun Rathäusern in der Wesermarsch über eine Notstromversorgung verfügt.

Auch das Betanken der Hilfsfahrzeuge würde in der Wesermarsch zum Problem, weil nur drei Tankstellen im Kreisgebiet sich selbst über Aggregate mit Notstrom versorgen könnten.

45 Notstromaggregate

Fällt der Strom aus, könnten auch die Schöpfwerke nicht mehr arbeiten, so dass die Entwässerung stark eingeschränkt wäre. Sehr stark betroffen wäre die Landwirtschaft in der zum großen Teil unter dem Meeresspiegel liegenden Wesermarsch. Die Versorgung mit Notstrom sei für viele Höfe unabdingbar, denn ohne Strom laufen die modernen Melkmaschinen nicht. Die Aggregate der Feuerwehren seien dafür nicht ausgelegt. Ein Schritt in die richtige Richtung sei, dass jetzt der Maschinenring 45 geeignete Notstromaggregate anschaffen will, berichtete der Referent.

Handlungsbedarf gebe es aber nicht nur in der Landwirtschaft, sondern auch bei der Frage, wie im Fall einer Katastrophe miteinander kommuniziert werden kann und soll. Fernsehen, Radio, Telefon, Internet und Handys sind überwiegend von der Stromversorgung abhängig. Viele Sirenen sind mittlerweile abgebaut worden. Es müsse daher dringend über alternative Kommunikationssysteme nachgedacht werden, rät Frank Ahlhorn.

Vorräte anlegen

Obwohl die Verantwortung für den Katastrophenschutz bei der öffentlichen Hand legt, ist nach Ansicht des Wissenschaftlers die Eigenvorsorge der Bürger der wichtigste Baustein. Die sei durch bauliche Vorsorge, das Horten von Vorräten und den Abschluss von Versicherungen möglich. Das Bewusstsein, in einem gefährdeten Gebiet zu wohnen, sei zwar vorhanden, weniger aber die Bereitschaft, etwas für den eigenen Schutz zu tun.

Das mag auch daran liegen, dass seit 1962, also seit 57 Jahren, die Deiche allen Sturmfluten standgehalten haben, und sich die Bürger ich Sicherheit wähnen, erläuterte der Wissenschaftler.