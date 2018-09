Lean-Prinzipien sind Thema

Rodenkirchen Der Gerüstbau Bassenberg & Schwarting in Rodenkirchen ist am Mittwoch, 26. September, ab 19 Uhr Gastgeber der nächsten Veranstaltung in der Reihe „Erfolgreich am Markt“. Das Thema lautet „Lean – Mehr Wertschöpfung durch effiziente Organisation“. Diese Verfahrensweise kam vor etwa einem Vierteljahrhundert als Erfolgsfaktor in der Autoindustrie auf und hat sich seitdem durchgesetzt. Dabei geht es weniger um die Technik der Automation als vielmehr um die Prinzipien einer schlanken Organisation. Referent des Abends ist Ingo Körner von der Oldenburger Unternehmensberatung „einfach.effizient“. Er erläutert in der Veranstaltung der Wirtschaftsförderung Wesermarsch, warum dieses Prinzip auch auf andere Bereiche, etwa das Büro, angewandt werden kann. Anmeldungen sind bis zum 23. September möglich unter https://events.wesermarsch.de.

