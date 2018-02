Rodenkirchen Die Tagesordnung lässt keinen Zweifel: Punkt eins sieht die Auflösung des Vereins vor. Der Förderverein Lebensbrücke steht vor dem Aus.

In der Mitgliederversammlung am Dienstag, 20. Februar, ab 15.30 Uhr in der Markthalle sollen die Mitglieder darüber abstimmen. Punkt zwei sieht die Bestellung der Liquidatoren vor. Der Satzung zufolge sind das die Zweite Vorsitzende Inge Rahms und der Kassenwart Berthold Rahms.

Wie berichtet, hat die Erste Vorsitzende Hannelore Müller während der Jahreshauptversammlung aus persönlichen und gesundheitlichen Gründen ihren Rücktritt erklärt. Eine Nachfolgerin ist in diesem 160 Mitglieder zählenden Verein ebenso wenig zu finden wie für den versierten Berthold Rahms, der mit seinen 78 Jahren ebenfalls gern kürzer treten möchte.

Nur noch eine Art Wunder kann die Lebenshilfe retten, die ein abwechslungsreiches Programm für die ältere Generation bietet: Wenn sich ein neuer Vorsitzender von außen findet. Interessenten erreichen Hannelore Müller unter Telefon 04732/1281.