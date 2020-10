Lückenbebauung an der Flutstraße

Rodenkirchen An der Flutstraße in Strohausen dürfte demnächst Lückenbebauung erlaubt sein. Der Infrastrukturausschuss des Rates diskutierte wohlwollend den Antrag eines Anwohners, den hinteren Teil seines Grundstücks für einen Neubau freizugeben, der von der Birkenstraße zu erreichen wäre. Die Häuser an der Flutstraße sind in den 50er Jahren als Selbstversorger-Einheiten mit großen Grundstücken, Gemüsegärten und Schweineställen gebaut worden, jetzt aber für deren Eigentümer oft zu groß. Deshalb könnte diese Lückenbebauung auch für vier weitere Grundstücke an der Flutstraße in Frage kommen. Die Gemeindeverwaltung empfiehlt eine Änderung des Bebauungsplans, die das möglich macht.

