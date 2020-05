Markthalle: Konkretes gibt es kaum vor Mitte Juli

Rodenkirchen Wie es mit der Markthalle Rodenkirchen weitergeht, steht in den Sternen. Am 31. März hat der langjährige Pächter Gerfried Hülsmann die Schlüssel abgegeben, seitdem ist das Veranstaltungszentrum geschlossen

Wann es wieder öffnen kann, konnte Bürgermeister Klaus Rübesamen (SPD) auch in der Ratssitzung nicht sagen. Diese Frage, die viele Stadlander bewegt, bleibt bis auf Weiteres unbeantwortet.

Risse im Gebälk

Der CDU-Ratsherr Wolfgang Fritz hatte nach der Halle gefragt. Klaus Rübesamen antwortete, erst Anfang Juni haben der Gutachter Zeit, sich die Leimbinder im Dachstuhl näher anzusehen. Eher zufällig hatten Mitarbeiter eines Ingenieurbüros Risse in den Balken festgestellt, als sie Mitte März den Dachboden der Halle unter die Lupe nahmen, weil zur geplanten Renovierung auch der Einbau einer neuen Decke gehört.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

NWZonline-Newsletter Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Wie gefährlich die Risse sind und wie aufwendig es wird, den Schaden zu beheben, muss das Gutachten zeigen, das ab Anfang Juni erstellt wird. Die Arbeit wird vier bis sechs Wochen dauern, schätzte Klaus Rübesamen in der Ratssitzung, die am Donnerstagabend wegen der Corona-Krise in der Großsporthalle Rodenkirchen stattfand.

Und erst dann zeigt sich, wie es mit der Sanierung der Markthalle weitergeht. 900 000 Euro stehen dafür bereit: 400 000 im Haushalt der Gemeinde und weitere 500 000 aus einem Zuschuss, den das Amt für regionale Landesentwicklung zugesagt hat. Für eine kostenträchtige Erneuerung von Leimbindern liegt aber kein Geld bereit.

Düstere Aussichten

Sollte sie erforderlich werden, würde die Sanierung deutlich länger dauern, sagte Klaus Rübesamen. Das habe selbstverständlich Folgen für die Suche nach einem neuen Pächter. „Wenn wir die Leimbinder erneuern müssen, sind wir in einem Jahr noch nicht mit der Sanierung fertig“, sagte CDU-Fraktionschef Günter Busch voraus.

Diese düsteren Aussichten bereiten Gerriet Janßen von der CDU-Fraktion erhebliche Sorgen. „Dank ihrer Größe ist die Markthalle sehr attraktiv für Veranstaltungen“, sagte der Landwirt. „Wenn die Veranstalter bei einer längeren Schließung anderswo passende Räume finden, kommen sie nach der Sanierung möglicherweise nicht in die Markthalle zurück.“

Die Markthalle wird für zahlreiche lokale, regionale und überregionale Veranstaltungen genutzt: von der Vortragsgemeinschaft, für Weihnachtsmärkte, Schulbälle, Hochzeiten, Kreisparteitage, Bauernversammlungen und für die Zusammenkünfte der niedersächsischen Hafenverwaltungen.