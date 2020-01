Rodenkirchen Die Gemeindeverwaltung ist zum dritten Mal mit dem Versuch gescheitert, Fördergeld aus dem EU-Programm ZILE für die Sanierung der Markthalle zu bekommen. Wie die zuständige Fachbereichsleiterin Sabine Walther am Donnerstagabend im Infrastrukturausschuss des Rates mitteilte, wurde der Antrag abgelehnt, weil in der Markthalle sogenannte „Basisdienstleistungen“ erbracht werden, also etwa Vereinstreffen erlaubt werden.

Doch es kommt noch schlimmer: Der Landkreis droht mit einer Schließung der Halle zum 1. Mai, weil der Brandschutz nicht mehr auf dem Stand ist. Dieses Problem soll jetzt in Zusammenarbeit mit dem Brandschutzprüfer des Landkreises durch die Anschaffung einer Brandmeldeanlage gelöst werden. Weil es keinen Zuschuss gibt, muss die Gemeinde die teure Anlage nun selbst bezahlen. Wie es ohne Fördergeld weitergehen kann, muss noch diskutiert werden, sagte Sabine Walther.