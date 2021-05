Am Montag ab 17.30 Uhr: Innovent will Bürger informieren

Rodenkirchen /Morgenland Die Gemeinde Stadland veranstaltet am Montag, 17. Mai, eine Bürgerversammlung zum Thema Windpark Esenshammergroden/Morgenland. Beginn ist um 17.30 Uhr in der Großsporthalle Rodenkirchen, wo sowohl die Firma Innovent WP, die den Windpark bauen und betreiben will, als auch das Beratungsbüro Diekmann und Mosebach, das die Potenzialanalyse für Windparks in der Gemeinde Stadland erstellt hat, informieren. Für Innovent WP kommt wieder der Geschäftsführer Dirk Ihmels. Nach ihren Vorträgen beantworten die Referenten Fragen der Bürger. Auch diesmal bieten die Stadlander Johanniter allen Teilnehmern kostenlose Corona-Tests an. Deshalb empfiehlt die Gemeindeverwaltung dringend, nicht nur pünktlich, sondern deutlich vor Beginn der Versammlung zu erscheinen.

