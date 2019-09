Rodenkirchen Offiziell eingeweiht wird sie voraussichtlich in der ersten Herbstferienwoche. Inoffiziell hat sie der Seefelder Kai von Häfen mit seinem neuen Elektroauto schon in dieser Woche in Betrieb genommen: Er stellte seinen Tesla auf dem Parkplatz vor der Ladestation ab und schloss ihn an.

Zwei laden gleichzeitig

Bevor der Ladevorgang begann, zeigten tatsächlich beide Seiten den Wert null an. Die Säule, an der zwei E-Autos gleichzeitig Strom laden können, war also seit ihrer Inbetriebnahme zum vergangenen Monatswechsel noch nicht genutzt worden, obwohl sie betriebsbereit ist.

Dass es – nach der Station beim Bier-Café Hülsmann – jetzt eine zweite Ladesäule in Rodenkirchen gibt, kann Kai von Häfen auf seinem Smartphone sehen. Vor sechseinhalb Jahren hatte sich der Seefelder erstmals ein Elektroauto gekauft, einen Renault Zoe. „Damals war die Wesermarsch mit Ladesäulen weit hinten, anderswo war das Netz schon viel dichter“, erinnert sich der 50-Jährige. „Aber in den vergangenen Jahren hat sich einiges getan.“

Sein erstes Elektroauto lud Kai von Häfen zu Hause auf. Schon 2004 hatte er das Dach seines Hauses an der Von-Aldenburg-Straße mit Photovoltaik versehen, den Strom speist er ins Netz ein. 2013 kamen weitere PV-Paneele auf dem Carport hinzu. Diesen Strom nutzte er damals für das Elektroauto.

Das macht er jetzt nicht mehr: „Wir laden nur noch extern.“ Denn was für Kai von Häfen zunächst ein Experiment mit unsicherem Ausgang war, hat sich im Laufe der Jahre bewährt. Der Schichtleiter bei der Ammerland-Molkerei in Dringenburg fuhr täglich mit dem E-Auto zur Arbeit. Doch schon bald nutzte auch seine Frau Elke den Elektro-Kleinwagen, wann immer es sich ergab. Und auch die drei Kinder lernten in dem französischen Stromer das Fahren.

Vor etwa einem Jahr stießen die von Häfens ihren alten Verbrenner ab und ersetzten ihn durch einen zweiten Renault Zoe, den sie sich als Kurzleasing-Fahrzeug zulegten. Doch als der amerikanische E-Auto-Hersteller Tesla seinen Geschäftsbereich nach Europa ausdehnte, war Kai von Häfen sofort elektrisiert.

Er begann sich mehr und mehr für das Einsteigermodell des in Palo Alto im kalifornischen Silicon-Valley ansässigen Herstellers zu interessieren, das Mittelklasse-Fahrzeug Model 3, das in Freemont, ebenfalls Kalifornien, gefertigt wird.

Er hätte es in fünf Minuten am Smartphone zusammenstellen können, denn es gibt leine allzugroße Bandbreite an Ausstattungsvarianten. Aber er ist lieber zum Tesla-Store nach Hamburg gefahren, um das Fahrzeug zu bestellen. Das war am 25. Juli. Und als er sich Ende der vergangenen Woche das Auto abholte, nahm er einen Fachmann mit Gutachter-Status mit. „Ich bin ein vorsichtiger Mensch“, sagt Kai von Häfen. Der Experte gab ihm sein Okay: „Ein perfektes Auto.“

Kein Schnelllader

795 Kilometer hatte er damit zurückgelegt, als er auf die Ladesäule zusteuerte. Sie bietet „beschleunigtes Laden“, erläutert Kai von Häfen. Sie ist also nicht langsam, aber eben auch kein Schnellader. Der Strom, den die Säule pro Stunde lädt, reicht für 77 Kilometer. Den Tesla mit seinen 400 Kilometern Reichweite komplett aufzuladen, würde hier fünf Stunden dauern.

Reichweite, sagt Kai von Häfen aus Erfahrung, ist nicht wichtig. Entscheidend sei, ob es unterwegs ausreichend Ladesäulen gibt. Schnellladestationen an der Autobahn brauchen 20 Minuten, um das Auto zu 80 Prozent aufzuladen. In der Wesermarsch gibt es solche Stationen nicht, die nächsten stehen in Bremerhaven und Oldenburg.

Der Zoe hat übrigens eine Reichweite von 140 Kilometern. „Damit bin ich an einem Tag nach Erfurt und zurück gefahren – 900 Kilometer“, sagt Kai von Häfen. „Das war kein Problem.“