Biografie: Von Strohausen über die Weltmeere

Rodenkirchen /Nordenham Strohausen lässt ihn nicht los. Und das Schreiben auch nicht. Adde E. Schnell hat ein neues Buch herausgebracht, inzwischen sein siebtes Werk – und sein dünnstes. Auf gut 110 Seiten lässt der 79-jährige Nordenhamer den Sielhafen Strohausen und die Menschen, die dort vor knapp 200 Jahren lebten und arbeiteten, wiederauferstehen.

„Visurgis“ heißt das Buch. Visurgis – so heißt die Weser auf Lateinisch, und nach ihr ist das Schiff benannt, auf dem der Held Adde Gerhard Hayssen und mit ihm die Leser von Strohausen über die Weltmeere fahren. Eine abenteuerliche Reise voller Freuden und Schrecken – und ein wahrer Reisebericht. Denn das Buch fußt auf der Lebensbeschreibung, die Hayssen 1882 mit 71 Jahren als Auswanderer im amerikanischen Bundesstaat Wisconsin geschrieben hat. Doch dazu später mehr.

Sehr seltener Vorname

Erster Leser des Buches ist Onno Ficke, der 28 Jahre Vorsitzender des Bürgervereins Strohausen war und Kenner der Geschichte des Ortes ist.

Der Name Adde ist heute extrem selten; Adde E. Schnell hat herausgefunden, dass er der einzige Deutsche mit diesem Vornamen ist – und bedauert inzwischen, seinem Sohn einen anderen Vornamen gegeben zu haben.

Adde E. Schnell trägt diesen Namen in sechster Generation – und er war der Türöffner für seine familiengeschichtlichen Forschungen, die er seit den 80er Jahren betreibt. Deutschlands berühmtester Namensforscher Jürgen Udolph, Leipzig, fand für ihn heraus, dass der Name auf einen Häuptling zurückgeht, der unweit von Carolinensiel regierte.

Adde E. Schnell recherchierte weiter und fand heraus, dass seine Vorfahren besonders in Nordenham und Strohausen Spuren hinterlassen hatten. Viele von ihnen waren Mühlenbauer; sie errichten die Blexer Mühle, die Hartwarder und die Strohauser Mühle.

Adde Gerhard Hayssen war 1811 als jüngster Sohn des Strohauser Mühlenbauers und Müllers geboren worden. Auch er sollte Müller werden, doch weil er an Malaria erkrankt war, gönnte ihm sein Vater zur Genesung eine Seereise. Mit durchschlagendem Erfolg: Der Junge wurde nicht nur wieder gesund, er fand auch Gefallen am Leben auf See.

Aufstand in China

Sein Vater akzeptierte diese Entscheidung nicht nur, er spendierte dem Sohn auch eine Ausbildung an der gerade eben, 1826, gegründeten ersten privaten Steuermannsschule in Bremen. Anschließend legte Adde den ganzen Weg an Bord zurück – vom Decksjungen bis zum Kapitän.

Als Kapitän hatte er sogar sein eigenes Schiff. Ein Bekannter, der im Lotto gewonnen hatte, ließ den Schoner auf der Braker Thyen-Werft bauen: die „Visurgis“. Weil die Wirtschaftslage schlecht war, unternahm er immer größere Reisen, um Geschäfte machen zu können: Viele Male überquerte er den Atlantik, er umschiffte Kap Hoorn, segelte nach Chile, nahm auf Tahiti exotische Früchte an Bord und legte in China an, wo gerade – wir schreiben das Jahr 1857 – der Taiping-Aufstand tobte, mit bis zu 40 Millionen Toten der verlustreichste Bürgerkrieg der Weltgeschichte.

Dann nahm er Kurs auf die Sunda-Straße, wo die „Visurgis“ im Sturm zwischen Java und Sumatra an einem Riff zerschellte. Die Besatzung rettete sich mit selbstgebauten Flößen und gelangte mit Unterstützung des holländischen Kolonial-Gouverneurs zurück nach Strohausen.

Dort verabschiedete sich Adde Gerhard Hayssen von der Seefahrt und folgte dem Rat seines Bruders, nach Wisconsin auszuwandern und dort Farmer zu werden. Am 18. März 1859 bestieg der Kapitän zusammen mit seiner hochschwangeren Frau und den vier Kindern in Bremerhaven einen Ozeandampfer in Richtung New York.

60 Seiten auf Platt

23 Jahre später schrieb er auf Wunsch seiner Kinder sein abenteuerliches Leben nieder – 60 Seiten in plattdeutscher Sprache, die eine deutsche Lehrerin ins Englische übertrug, aus dem es später ins Deutsche übersetzt wurde.

Bei seiner Internet-Recherche stieß Adde E. Schnell auf einen Nachkommen des Farmers aus Wisconsin. Der Verwandte kam 2000 nach Deutschland, wo Schnell ihn zu den Gräbern der Vorfahren in Nordenham und Strohausen führte. Zum Dank schenkte ihm der Verwandte das Manuskript, aus dem Schnell die Biografie schrieb, die Amazon in einer Auflage von 300 Exemplaren gedruckt hat.