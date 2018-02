Rodenkirchen Nicht nur für die Schule, sondern für das Leben haben sie gelernt. Die Schüler der Klasse 9a der Oberschule Rodenkirchen haben sich für zwei Tage in Reporter verwandelt und recherchiert, wie sich der Klimawandel in ihrer unmittelbaren Umgebung zumindest verlangsamen lässt.

Mit Podiumsdiskussion

Mit dem Mikrofon in der Hand jagten sie Nachrichten und ließen sich dabei mit der Kamera filmen. Die Ergebnisse zeigten sie am Freitagvormittag in der Mensa ihrer Schule vor den Acht- bis Zehntklässlern und bekamen dafür den verdienten Applaus.

Bent Maris Bohlen, Isabell Jazdzejewski, Julia Grzesiczek, Huda Khalaf, Emina Martinovic und Seli Yilmaz waren für drei Filme ausgeschwärmt.

Weil eine Schulklasse einen solchen Aufwand nicht allein leisten kann, arbeitete sie mit der Werkstatt Zukunft in Oldenburg zusammen. Träger der Einrichtung ist der gemeinnützige Verein Transfer, der Medienarbeit zugunsten einer gesunden Umwelt unterstützt. Er stellte auch das Kamerateam und den Moderator Barthel Pester, der eine Podiumsdiskussion zum Abschluss des Projekts moderierte.

Einsatzort für die Recherche war die Seefelder Mühle. Von dort aus schauten die Schüler vor allem, wie die Landwirtschaft umweltgerechter arbeiten kann. Dabei war es mehr als nur ein kleiner Schönheitsfehler des Projekts, das kein einziger konventionell wirtschaftender Landwirt – und das sind fast alle in der Wesermarsch – von den jungen Reportern besucht wurde. Auch das Grünlandzentrum in Ovelgönne, das sich mit Landwirtschaft und Klimaschutz befasst, wurde nicht gefragt.

Stattdessen fragten sie den Nabu, besuchten den Bio-Hof Butendiek, den Hof Moorfreude mit seinen Bunten Bentheimer Schweinen, das Schwimmende Moor und einen Landwirt in Golzwarden, der sich auf Zwerg-Zebus spezialisiert hat, die nicht nur Gras fressen, sondern – anders als Kühe – auch Schilf, Gehölz, Disteln und Ampfer nicht verschmähen.

Der Moderator Barthel Pester zeigte, dass er lieber über konventionell wirtschaftende Bauern spricht als mit ihnen. So unterstellte er diesen Landwirten, es sei ihnen „relativ schnuppe, was mit der Milch passiert, wenn sie aus dem Euter geflossen ist.“

Barthel Pester sagte, weltweit stammten 15 Prozent der Treibhausgase aus der Landwirtschaft. Nach Auskunft des Grünlandzentrums war die Landwirtschaft 2012 beim deutschen Ausstoß mit 7,7 Prozent dabei.

Der von den Treibhausgasen befeuerte Klimawandel bedroht besonders die Wesermarsch. Das Wasser der Nordsee habe sich in den vergangenen 45 Jahren um 1,6 Grad erwärmt, sagte die Nabu-Mitarbeiterin. Das erfordere höhere Deiche, die der Boden irgendwann nicht mehr tragen könne, sagte der ehemalige Schulleiter Jürgen Janssen während der Podiumsdiskussion.

Das Moor schützen

Denn unter einem großen Teil des Grünlandes im Nordwesten liegt Moor. Vor Jahrhunderten ist es von Bauern entwässert und besiedelt worden, heute wird es weiter abgebaut – für Blumenerde. Dabei ist es als natürlicher Speicher für Treibhausgase unentbehrlich. Frerk Neumann, Biologie-Lehrer und Klassenlehrer der 9a, rief die Schüler deshalb dazu auf, keine torfhaltige Blumenerde zu kaufen.

Gesche Gloystein, Geschäftsführerin der Seefelder Mühle, appellierte an die Schüler, generell weniger zu kaufen – dies gelte „vor allem für Klamotten“. Dr. Wolfgang Meiners, Kreisvorsitzender des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) in der Wesermarsch, forderte ein höheres Qualitätsbewusstsein der Verbraucher; Eltern und Lehrer müssten ihrer Vorbildrolle gerecht werden.

Frerk Neumann merkt den Klimawandel als Imker besonders stark: Weil die Winter milder werden, fliegen seine Bienen früher aus, finden unterwegs keine Nahrung „und bleiben auf der Strecke“, wie er sagte. Um diesen und anderen Insekten zu helfen, brachte er einen Blühstreifen an der Oberschule ins Gespräch.

• Von der Abschlussveranstaltung wurde ebenfalls ein Film gedreht. Er dauert gut eine Stunde und wird in etwa zwei Wochen bei den Bürgersendern O1 und RadioWeserTV sowie auf Youtube zu sehen sein.