Rat: Etat mit Mega-Minus auf Tagesordnung

Rodenkirchen Der Haushalt 2020 ist der wichtigste Tagesordnungspunkt der nächsten öffentlichen Ratssitzung. Sie findet statt am Donnerstag, 2. Juli, ab 19 Uhr in der Großsporthalle Rodenkirchen. Der Etat schließt mit einem Minus von voraussichtlich knapp 10,2 Millionen Euro bei Ausgaben von insgesamt knapp 13,7 Millionen Euro ab. Themen sind auch das weitere Vorgehen in der Markthalle Rodenkirchen, die Festlegung des Umfangs der Sanierung des Kindergartens Regenbogen Rodenkirchen und die Absage des Rodenkircher Marktes. Zu Beginn und zum Schluss des öffentlichen Teils ist jeweils eine Einwohnerfragestunde vorgesehen.

