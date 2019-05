Rodenkirchen Mobbing in der Schule und am Arbeitsplatz gab es schon immer. Doch früher hatten die Opfer nach dem letzten Klingeln der Schulglocke oder nach Dienstschluss wenigstens vorübergehend Ruhe. Inzwischen macht das Internet Mobbing rund um die Uhr möglich.

„Dabei gibt es kein Stadt-Land-Gefälle mehr“, sagt Alrun Klatt. Auf dem Dorf ist es genau so schlimm wie in der Großstadt; auch Rodenkirchen ist nicht besser dran, sagt die Medienpädagogin, die in Rodenkirchen wohnt. Die Schulform spielt ebenfalls keine Rolle, wie die Angestellte der Landesmedienanstalt Niedersachsen betont: „Schon Viertklässler haben Smartphones und bewegen sich auf der Video-Plattform Youtube.“

Weniger Hemmungen

Und es wird nicht besser, im Gegenteil: Wer Hassreden im Internet verbreitet, verliert mehr und mehr seine Hemmungen. „Seit ein, zwei Jahren verbreiten diese Leute ihre Hasstiraden überwiegend unter ihrem Klarnamen im Netz und nicht mehr unter einem Fake-Profil“, sagt die Medienpädagogin. „Die verstecken sich nicht mehr.“

Es wird also Zeit, etwas zu tun. Deshalb hat Alrun Klatt zu dem Thema sowohl einen Vortrag als auch ein Seminar ausgearbeitet. Oft hält sie das Seminar an Schulen, denn generell sind Lehrer und Sozialpädagogen ihre wichtigsten Ansprechpartner. In ihrem Arbeitsalltag trainiert sie mit ihnen ganz praktische Sachen, etwa wie sie mit ihren Schülern eine App erstellen können. Doch immer mehr treiben sie die zunehmenden Hasstiraden im Netz um.

„Mein Vortrag wird nie fertig, weil das Thema so komplex ist“, gibt Alrun Klatt zu. Dennoch hält sie ihn, wo immer es möglich ist – am Dienstagabend zum Beispiel im evangelischen Gemeindehaus, in dem Alrun Klatt auch oft in ihrer Freizeit anzutreffen ist. „Die Zeit der Duldsamkeit ist vorbei“, sagt die Medienpädagogin.

Zu oft würden Gruppen wie Frauen, Juden und Flüchtlinge beleidigt und einzelne Menschen angegriffen.

Doch was hilft dagegen? Alrun Klatt empfiehlt ein Verhalten wie bei einem Unfall, wenn Erste Hilfe geleistet werden muss: „Ruhe bewahren, Überblick verschaffen, auf Selbstschutz achten, Unterstützung suchen.“

Und dann muss das Argumentieren beginnen. Humor könne im Einzelfall eine Waffe gegen plumpe Hasskommentare sein, sagt die Medienpädagogin; er könne aber auch mehr schaden als nützen.

Lieber fair bleiben

Besser sei es, sachlich und fair zu bleiben und nach Quellen und Begründungen für Hasstiraden zu fragen. Diese Diskussion dürfe aber nicht endlos fortgesetzt werden: „Wenn der Hassredner nach Ihrer vierten Antwort nicht einlenkt, dann beenden Sie die Diskussion“, rät Alrun Klatt. Und sie ergänzt: „Echte Nazis stimmt man nicht um.“

Wer sich dumpfe Hasstiraden nicht einfach so gefallen lassen will, kann sich auch Hilfe holen – beispielsweise bei der Landesmedienanstalt, dem Arbeitgeber von Alrun Klatt. So können Internetnutzer unter www.love-storm.de in Webinaren – das sind Online-Seminare – die Gegenrede trainieren. Diese Webinare empfiehlt Alrun Klatt ausdrücklich weiter.

Außerdem können Nutzer Hass-Inhalte bei der jeweiligen Plattform melden oder auch bei der Polizei anzeigen. Dabei kann ein Screenshot der Hasstiraden hilfreich sein. Wer sich mit Beleidigungen im Netz strafbar macht, muss damit rechnen, Geldstrafen oder Sozialstunden aufgebrummt zu bekommen.

Betreffen die Hass-Mails Schüler, sollte der Beratungslehrer eingeschaltet werden.

Am schwierigsten wird es für Internet-Nutzer, die plötzlich Hass-Posts von echten Freunden lesen müssen. „Die würde ich im richtigen Leben ansprechen und nicht im Internet“, rät Alrun Klatt.