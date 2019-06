Sanierung behindert den Verkehr

Rodenkirchen Sanierungsarbeiten werden an diesem Donnerstag innerorts den Verkehr behindern. Darauf weist die Straßenmeisterei Nordenham hin. Betroffen sind die Friesenstraße in Höhe des Bahnübergangs und die Schweier Straße in Höhe der Molkereistraße. Die Arbeiten beginnen gegen 7.30 Uhr und sollen bis 17.30 Uhr beendet sein, teilt Mario Böschen mit, der Leiter der Straßenmeisterei Nordenham. Ungünstiges Wetter kann die Arbeiten aber verzögern. Anwohner können ihre Grundstücke nur mit Wartezeiten und und unter großer Rücksichtnahme auf die laufenden Bauarbeiten verlassen, sagt Mario Böschen weiter. Der Verkehr wird an der Baustelle vorbeigeleitet.