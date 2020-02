Rodenkirchen Wer sich schon immer gefragt hat, warum die unansehnliche Ladestraße östlich des neuen Bahnhofs zum Teil asphaltiert und zum Teil gepflastert ist, bekam die Antwort am Mittwochnachmittag im Infrastrukturausschuss des Rates. Die Asphaltstrecke gehört der Deutschen Bahn, der gepflasterte Teil der Gemeinde.

Komplizierte Verhältnisse

So kompliziert sind an dieser Stelle die Eigentumsverhältnisse: Die Grundstücksgrenze verläuft streckenweise mitten auf der Straße. Und das machte dem Ausschuss wenig Hoffnung, dass hier in naher Zukunft eine durchgreifende Verbesserung möglich sein könnte.

Dennoch unterstützten die Mitglieder mit großer Mehrheit den Vorstoß der Grünen, noch einmal mit der Deutschen Bahn AG über die Sanierung dieses Geländes zu sprechen und gleichzeitig Fördermöglichkeiten auszuloten. Die Gemeindeverwaltung wird sich um beides kümmern und dann berichten.

Für die Aufwertung des Geländes gibt es schon einen Plan, Claudia Ottke vom Bauamt hatte ihn aus der Schublade gekramt. Er sieht vor, die Straße auszubauen und acht Parkplätze für Autos und einen Wendehammer zu schaffen. 265 000 Euro sollte das 2016 kosten, jetzt wären es wohl 345 000. Damals war der Plan nicht zum Zuge gekommen, weil er als nicht förderfähig eingestuft worden war.

Jetzt wollen es die Grünen noch einmal versuchen: Diese Ecke müsse eine Visitenkarte werden, damit die Anreise mit dem Zug attraktiver werde, sagte die Fraktionsvorsitzende Elke Kuik-Janssen. Die Gegenposition bezog der Ausschussvorsitzende Horst Mauritschat (SPD): „Über die Bahn brauchen wir nicht zu diskutieren, die bewegt sich nicht.“

Asphalt und Licht

Das schätzt auch der CDU-Fraktionsvorsitzende Günter Busch so ein. Deshalb erneuerte er seinen Vorschlag, die im Haushalt vorgesehenen 8000 Euro Planungskosten dafür auszugeben, die Pflasterstrecke zu asphaltieren, die Straßenlampen zu ertüchtigen, gegebenenfalls Strauchwerk zurückzuschneiden und mit Schotter einen Parkplatz für fünf oder sechs Autos anzulegen.

Bevor diese Billigvariante zum Zug kommt, will der Ausschuss aber abwarten, ob sich die Deutsche Bahn nicht doch bewegt.