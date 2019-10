Rodenkirchen Schlaganfall ist kein Schicksal. Im Gegenteil: 70 Prozent aller Schlaganfälle könnten bei richtiger Lebensweise vermieden werden. Das war die zentrale Botschaft einer öffentlichen Veranstaltung der Schlaganfall-Selbsthilfegruppe aus Anlass des Weltschlaganfall-Tages am Dienstag im evangelischen Gemeindehaus.

„Jeder Schritt zählt“

Richtige Lebensweise: Das bedeutet vor allem viel Bewegung, gesunde Ernährung, Verzicht auf Rauchen und regelmäßige Kontrolle der Risikofaktoren. „Jeder Schritt zählt“, heißt deshalb das Motto der Deutschen Schlaganfall-Hilfe zu diesem Tag.

Dabei hat Mario Glasner, der Sprecher der Selbsthilfegruppe, sich definitiv nicht zu wenig bewegt, denn er trainierte gerade für einen Marathon, als er im Dezember 2016 innerhalb von elf Tagen drei Schlaganfälle erlitt und sich sozusagen mit einem Schlag in einem ganz anderen Leben wiederfand. „Unser Körper ist eingeschränkt, aber im Kopf sind wir immer noch die Gleichen“, sagte Mario Glasner zu den rund 20 Mitgliedern der Selbsthilfegruppe und einer kleinen Schar Gäste.

Zu diesen Gästen gehörte Jutta Kroog von der Ergänzenden Unabhängigen Teilhabe-Beratung, kurz EUTB, im Caritashaus Brake. Sie widersprach Mario Glasner ein wenig: „Ihr seid nicht mehr ganz die Gleichen, denn ihr habt eine Erfahrung mehr gemacht als die anderen.“ Eine Erfahrung, die trennt, wie Mario Glasner betont. Ein wichtiges Problem der Betroffenen bestehe darin, dass sich Angehörige und Bekannte plötzlich von ihnen abwenden, weil sie nicht wissen, wie sie mit den Erkrankten umgehen sollen.

Dagegen sollte auch diese Veranstaltung helfen.

Dschungel der Gesetze

Weitere Probleme der Schlaganfall-Patienten sind finanzieller und bürokratischer Natur. Dabei hilft Jutta Kroog. Die gelernte Heilpädagogin und systemische Familienberaterin will den Betroffenen und ihren Angehörigen einen Weg weisen durch den Dschungel der Gesetze. Und sie gibt wertvolle Hinweise, denn „die Krankenkassen erzählen euch lange nicht alles“, wie sie sagte.

Jutta Kroog kann gut verstehen, wie es den Schlaganfall-Patienten geht, denn sie ist selbst an Multipler Sklerose (MS) erkrankt. „Jeder, der die Diagnose bekommt, muss entscheiden: Wachse ich daran, oder gehe ich zu Boden“, betonte sie. „Ich habe mich entschieden: Die Krankheit hat sich die Falsche ausgesucht. Ich bin eine schwierige Patientin.“

Gar kein Patient ist Udo Stallkamp. „Mir geht es gut“, sagte der Zimmerermeister und Inhaber eines großen Handwerksbetriebs in Rodenkirchen. Udo Stallkamp engagiert sich seit Jahren für Schwächere – so fährt er Weihnachtstransporte nach Osteuropa. Jetzt hilft er auch der Selbsthilfegruppe. Der Kontakt kam zustande, weil er Mario Glasner schon seit Jahren kennt. Im vergangenen Sommer hat er der Gruppe eine Bootstour mit der Weißen Flotte auf dem Zwischenahner Meer spendiert, und im nächsten Jahr will er das wieder tun. Das Geld stammt auch aus Spenden zu seinem 40. Geburtstag.

Doch Udo Stallkamp stellt auch Frauenpower zur Verfügung: Seine Bürokraft Mandy Beyer schreibt künftig Anträge der Patienten und übersetzt sie in das Deutsch, das die Entscheider gerne lesen.