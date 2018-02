Rodenkirchen Schritt für Schritt geht es voran in der St.-Matthäus-Kirche. Das war auch im vergangenen Jahr nicht anders, hat der Kirchbauverein jetzt in seiner Jahreshauptversammlung in Albrechts Hotel festgestellt.

So hat mit Unterstützung des Vereins im vergangenen Jahr ein neues Vorhaben begonnen: Die ursprünglichen Bemalungen der Seitenwangen und Türen der Sitzbänke sollen wieder zu sehen sein. Das Restaurierungsatelier Pleininger aus Hannover hat den Auftrag erhalten: Die ersten sechs Exemplare sind schon in ihrer einstigen Schönheit wiedergehergestellt, teilt der Vorsitzende Friedrich Lübben mit.

Zur Finanzierung dieses Vorhabens tragen auch private Spenden bei. Für dieses Jahr sind weitere Zuwendungen versprochen, sagte Friedrich Lübben; dennoch sind zusätzliche Spender willkommen.

Der in zweijährigem Rhythmus stattfindende gemeinsame Ausflug mit der Kirchengemeinde führt in diesem Jahr zu Papenburger Meyer-Werft und zur holländischen Festung Bourtange.