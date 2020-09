Verspätung im Bus nach Varel

Rodenkirchen Wer mit dem Bus von Rodenkirchen nach Varel fahren will, muss sich ab Montag, 14. September, auf Verspätungen einrichten. Grund ist die Sperrung der Bundesstraße 437 zwischen Hohenberge und der Kreisgrenze Wesermarsch/Friesland bei Diekmannshausen, teilt Andreas Jung mit, der Geschäftsführer der Verkehrsbetriebe Wesermarsch (VBW). Denn der Bus der Linie 430 wird zwischen Schweiburg und Varel über Jaderberg umgeleitet; die Haltestellen in Varel fährt der Bus dann wieder wie gewohnt an. Diese Einschränkung wird bis Mitte Oktober dauern.