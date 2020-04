Wochenmarkt erst am Nachmittag

Rodenkirchen Wegen des Feiertags am Freitag, 1. Mai, wird der Rodenkircher Wochenmarkt am Donnerstag, 30. April, auf den Nachmittag verschoben. Das teilt die Gemeindeverwaltung mit. Die Kunden können von 14 bis 17 Uhr vor dem Rathaus einkaufen. Dabei müssen sie sich aber auf eine neue Anordnung der Verkaufsstände einrichten, ergänzt Kerstin Lorenz vom Ordnungsamt. Damit will die Verwaltung Besuchern wie Beschickern die Möglichkeit geben, die aufgrund der Corona-Pandemie geltenden Abstandsregeln einzuhalten. Deshalb wird sich die Fläche des Wochenmarktes ausdehnen, und die Parkplätze vor dem Rathaus können nicht mehr genutzt werden. Der Rathausplatz wird dafür ab diesen Mittwochnachmittag gesperrt. Parkplätze gibt es dann nur noch auf dem großen Marktplatz.