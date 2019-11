Schweewarden Möglichst bis zum 6. Dezember sollten die Arbeiten zur Sanierung eines Teilabschnitts der Ortsdurchfahrt Schweewarden komplett abgeschlossen sein. Doch das wird nicht mehr klappen. Die Ortsdurchfahrt bleibt zumindest bis kurz vor Weihnachten für den Durchgangsverkehr voll gesperrt. Mehr noch: In der Zeit vom 9. bis zum 19. Dezember werden Anlieger mit ihren Fahrzeugen ihre Häuser nicht oder nur stark eingeschränkt erreichen können. Das hat die NWZ am Dienstag im Anschluss an eine Baubesprechung vor Ort in Schweewarden erfahren.

Denn die am 4. November gestarteten Arbeiten zur Sanierung der Fahrbahn von Grund auf, zur Korrektur und teilweisen Erneuerung der Bordsteine sowie zur Erneuerung der Rinnsteine und Wasserabläufe nehmen mehr Zeit in Anspruch als geplant.

Dafür nennt Mario Böschen, Leiter der Straßenmeisterei Nordenham, diese drei Gründe: Es hat sich herausgestellt, dass die Entwässerungsleitungen komplett und mit größerem Aufwand erneuert werden müssen. Zudem ist unter der Asphaltschicht der erneuerungsbedürftigen Fahrbahn ein vollflächiger Klinkerbelag entdeckt worden. Während der Asphalt abgefräst wird, müssen die Klinkersteine mit Baggereinsatz herausgeholt werden. Darüber hinaus müssen die Bordsteine auf kompletter Länge erneuert werden.

Am Dienstag ist die Entwässerungsleitung längs der Bordsteinkante auf der nördlichen Straßenseite fertiggestellt worden. Begonnen haben bereits die Arbeiten für neue Bordsteine, Rinnen und Abläufe. Zudem werden Verbindungsrohre zu den auf der anderen Straßenseite liegenden Gräben eingebracht.

Ab Montag, 9. Dezember, soll der übrige, größere Teil der alten Fahrbahn aufgenommen werden. Ab 13. Dezember soll die Schottertragschicht wiederhergestellt werden. Am 17. und 18. Dezember soll dann die neue Asphalt-Tragschicht aufgebracht werden.

Der Sicherheitsstreifen zwischen Bordstein und Gehweg wird neu gepflastert.

Während des Neuaufbaus der Fahrbahn in der Zeit vom 9. bis 19. Dezember können Anlieger ihre Häuser mit ihren Fahrzeugen nicht oder nur stark eingeschränkt erreichen.

Ab dann wird nach aktuellem Zeitplan die Ortsdurchfahrt für alle Anlieger wieder nutzbar sein. Inwieweit der Durchgangsverkehr wieder komplett freie Fahrt bekommt, ist laut Mario Böschen offen. Eventuell wird die Ortsdurchfahrt zunächst nur teilweise freigegeben.

Am 19./20. Dezember beginnt die Winterpause der Tiefbaufirmen. Sofern die Witterung mitspielt, sollen im Januar/Februar nächsten Jahres die restlichen Arbeiten vollzogen werden. Das heißt: Die neue Asphalt-Deckschicht wird aufgebracht. Und: An der Südseite der Straße werden in dem Abschnitt, wo kein Graben ist, Bordsteine und Rinnsteine erneuert. Der noch nicht so ausgestattete grabenfreie Abschnitt bis zur Hausnummer 289 wird erstmals Bord- und Rinnsteine bekommen.

Die Aufhebung der Vollsperrung der Ortsdurchfahrt Schweewarden für den Durchgangsverkehr ist somit erst im Frühjahr nächsten Jahres zu erwarten.

• Saniert wird der 400 Meter lange Abschnitt vom Bovinger Tief bis zum Widdersweg (Ortsausgang Richtung Waddens/Burhave). Eine Umleitung ist ausgeschildert. Sie führt über die Bundesstraße 212 sowie die Landesstraße 860 – über Ellwürden, Abbehausen, Stollhamm, Burhave (und umgekehrt).