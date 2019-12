Schweewarden Im traditionsreichen Kaiserhof sind die Zeiten des Leerstandes vorbei. David Beeyens und Wilhelm Heifer haben die Schweewarder Gaststätte gepachtet. Sie bieten dort unter anderem Spezialitäten aus Belgien an.

Das vorhandene Mobiliar haben die Pächter übernommen und die Räume nach ihren Vorstellungen umgestaltet. Seit Ende November werden im Kaiserhof nun wieder Gäste empfangen.

Die ersten Bewährungsproben auch mit größeren Gesellschaften haben die beiden Gastwirte bereits erfolgreich gemeistert. Der Betrieb in dem 105 Quadratmeter umfassenden Gasthof ist nach ihren Angaben gut angelaufen. Ob zum Frühstück, Mittag oder am Abend.

David Beeyens ist gelernter Koch und verfügt über eine 30-jährige Berufserfahrung. Er ist in Belgien auf dem Land groß geworden – und er liebt noch heute das dörfliche Leben. „Das Familiäre spricht mich an. In der Stadt bist du nur eine Nummer“, sagt der 44-Jährige.

Ähnlich sieht das Wilhelm Heifer (27). Der gebürtige Bremer hat in der Hansestadt mehrere Jahre im Hotelbetrieb gearbeitet. Inzwischen wohnen beide in Bremerhaven.

Der Kaiserhof hat die beiden aus mehreren Gründen überzeugt. Zum einen ist es die Lage im beschaulichen Ortsteil Schweewarden. Hinzu kommt, dass die Größe der Gaststätte überschaubar ist und nicht zu viel Personal erfordert.

Die beiden Männer haben sich viel vorgenommen. Neben deutscher und belgischer Küche soll es zukünftig im Kaiserhof Musikabende geben, bei denen zu deutscher Schlagermusik getanzt werden kann. Angedacht sind zudem Veranstaltungen mit Live-Musik.

Im nächsten Jahr wollen die Kaiserhof-Pächter zusätzlich zu dem schon vorhandenen Außenbereich einen Biergarten neben dem Gebäude eröffnen, so dass sich die Zahl der Sitzplätze draußen auf 60 bis 80 erhöhen wird.

Montags bleibt der Kaiserhof geschlossen. Donnerstags ist die Gaststätte erst ab 17 Uhr geöffnet.