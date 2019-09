Schweewarden Seit vielen Jahren gibt es Bestrebungen, die gesamte Ortsdurchfahrt in Schweewarden zu sanieren und mit einem durchgehenden Radweg auszustatten. Einen ersten, etwa 130 Meter langen Abschnitt zwischen Langlütjenstraße und dem Bovinger Tief haben die Stadt und das Land 2017/2018 gemeinsam für etwa 230 000 Euro realisiert. Jetzt steht Geld vom Land zur Verfügung für den zweiten, knapp 400 Meter langen Abschnitt vom Bovinger Tief bis zum Widdersweg (Ortsausgang Richtung Waddens/Burhave). Doch ein Radweg wird hier nicht neu gebaut.

Start verzögert

Die Arbeiten werden nach Angaben von Mario Böschen, Leiter der zuständigen Straßenmeisterei Nordenham, Mitte Oktober beginnen – statt wie zunächst geplant und ausgeschildert Mitte September. Sie werden drei bis vier Wochen dauern. Während dieser Zeit wird die Ortsdurchfahrt Schweewarden in diesem Bereich voll gesperrt.

Eine Umleitung wird ausgeschildert. Sie führt über die Bundesstraße 212, Ellwürden, Abbehausen, Stollhamm und Burhave (und umgekehrt). Schulbusse werden eventuell auf die Straße entlang des Deiches ausweichen.

Die Ortsdurchfahrt wird grundlegend saniert. Die alten Asphaltschichten, Rinnsteine und Wasserabläufe werden aufgenommen und erneuert. Auch der vorhandene Unterbau wird mit einer Schotter-Tragschicht erneuert. Darüber hinaus müssen Regenwasserleitungen neu verlegt werden.

Das Land investiert dafür in diesen Abschnitt der Landesstraße 858 rund 500 000 Euro. Das sei jetzt dringend nötig, weil die Fahrbahn inzwischen so abgängig ist, dass sie nicht mehr unterhalten werden kann, sagt Mario Böschen.

Landesmittel für einen neuen Radweg sind inzwischen nicht mehr erhältlich, weil das Land in der Regel keine Radwege mehr an Ortsdurchfahrten, sondern nur noch außerhalb baut.

Bestrebungen, den vorhandenen Gehweg auf der Nordseite, der auch für Radfahrer freigegeben ist, zugleich mit der Sanierung der Fahrbahn zu erneuern, sind gescheitert. Denn die Kosten für diesen Weg müssten die Stadt und anteilig – nach der Straßenausbaubeitragssatzung – die Anlieger bezahlen. Die Stadt wäre zu einer Kostenübernahme bereit gewesen, aber in einer Versammlung haben sich die Anlieger mehrheitlich dagegen ausgesprochen.

Damit bleibt die Chance einer verhältnismäßig günstigen Gelegenheit zur Erneuerung des auch für Radler freigegebenen Gehwegs ungenutzt.

Hauszufahrten an der Ortsdurchfahrt werden teilweise angeglichen. Der Gehweg wird punktuell an die neue Höhe angepasst, aber eben nicht saniert. Dieser Gehweg bleibt also wie er ist und in dieser bescheidenen Ausstattung auch künftig auch für Radfahrer nutzbar.

Keine Verlängerung

Der aus Richtung Nordenham bis Bovinger Tief von Stadt und Land bereits gebaute neue kombinierte Geh- und Radweg wird also nicht verlängert. Erst nach der Ortsausfahrt am Widdersweg Richtung Burhave schließt sich für Radler ein komfortabler Weg entlang der Landesstraße an – ähnlich wie am Ortsausgang Richtung Nordenham. Somit bleibt es bei einer Lücke von 400 Metern in der Radweg-Verbindung zwischen Nordenham und dem Nordseebad Burhave.