Ausbau In Schwei: Neuer Funkmast für bessere Verbindungen

Schwei Der Mobilfunk-Empfang in Schwei soll für Kunden der Deutschen Telekom deutlich besser werden: Das Unternehmen hat einen neuen Funkmast gebaut. Das Exemplar ist zehn Meter hoch und steht auf dem Dach der Vermittlungsstelle an der Ladestraße.

Das teilt eine Telekom-Sprecherin mit. Durch den Ausbau verbessert sich die Mobilfunk-Abdeckung in Stadland und es steht insgesamt mehr Bandbreite zur Verfügung, erläutert die Sprecherin: „Auch der Empfang in den Gebäuden verbessert sich.“

Wie viel die Telekom in Schwei investiert hat, sagte die Sprecherin nicht. Summen einzelner Investitionen würden grundsätzlich nicht genannt. Insgesamt investiere die Deutsche Telekom jährlich bundesweit rund 5 Milliarden Euro in ihr Netz.

Der Ausbau folgt dem LTE-Standard. LTE steht für Long Term Evolution und bezeichnet die dritte Generation im Mobilfunk. Aber alle neuen Masten können auch für den 5G-Standard genutzt werden, betont die Telekom-Sprecherin.

In Stadland betreibt die Telekom jetzt insgesamt drei Funkmasten; die beiden anderen stehen an der Marktstraße und an der Schulstraße in Rodenkirchen. In der ganzen Wesermarsch betreibt das Unternehmen jetzt 23 Masten; damit kann sie eigenen Angaben zufolge 98 Prozent der Einwohner mit Mobilfunk versorgen.

Und der Ausbau geht weiter: Bis 2022 sollen acht weitere Funkmasten hinzukommen, teilt das Unternehmen mit. Deutschlandweit errichtet die Telekom allein in diesem Jahr 2000 neue Mobilfunkmasten, 10 000 weitere werden verstärkt.

Bürgermeister Klaus Rübesamen bezeichnete auf Anfrage der NWZ den Empfang in Schwei als gut, problematisch seien Seefeld und Außenbezirke wie Kötermoor und Schweierfeld.