Bürgerbus: Montag Planungstreff

Schwei Ein erstes Planungstreffen zum Einsatz eines Bürgerbusses in Stadland findet am Montag, 10. September, ab 19 Uhr im Gasthaus Schweier Krug statt. Eine Haushaltsbefragung hatte ergeben, dass ein hohes ehrenamtliches Engagement in der Gemeinde vorhanden ist. 34 Bürger hatten sich bereit erklärt, ehrenamtlich mitzuarbeiten. Angesprochen sind nun Einwohner, die aktiv mithelfen möchten. Die Veranstaltung wird von Jürgen Sprickerhof, dem Vorsitzenden des Bürgerbusvereins Butjadingen, begleitet. Im ersten Teil der Veranstaltung werden die verschiedenen Mobilitätsformen wie das Dörpsmobil, der Gemeindebus und der Bürgerbus kurz vorgestellt und offene Fragen beantwortet. Im zweiten Teil soll das weitere Vorgehen besprochen werden, mit dem Ziel, zu konkreten Ergebnissen zu kommen. Aus organisatorischen Gründen bittet die Gemeinde um Anmeldung unter Telefon 04732/8989 oder per Mail an touristik@stadland.de.

