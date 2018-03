Schwei Einstimmig hat der Gemeinderat am Donnerstagabend dem Ausbau der Schulstraße in Schwei in diesem Jahr zugestimmt. Viele Fragen sind aber noch offen. Vor Beginn der Arbeiten ist eine Bürgerbeteiligung geplant.

Der Ausbau der Schulstraße ist ein heißes Eisen. Schon vor vier Jahren, als er ein zentraler Bestandteil der Schweier Dorferneuerung war, scheiterten die Pläne am Unwillen der Anlieger, dafür Straßenausbaubeiträge zu bezahlen. Das Vorhaben wurde fallengelassen, obwohl die Straße und der darunter liegende Kanal als stark sanierungsbedürftig galten.

Ganze Straße sanieren?

Jetzt ist das Thema wieder hochgekocht, weil der Oldenburgisch-Ostfriesische Wasserverband (OOWV), der in Stadland auch für die Abwasserentsorgung zuständig ist, den Kanal in diesem Jahr erneuern will: Ein Rohr ist durchgerostet und nur notdürftig repariert worden. Für die Kanalsanierung muss die Straßendecke in einer Breite von zwei Metern aufgerissen werden, da bietet sich eine Grundsanierung an.

Dabei sieht es so aus, als ob die ganze Straße erneuert werden müsste und nicht nur, wie bisher gedacht, der vordere Teil ab der Lindenstraße. Sollte auch der hintere Abschnitt erneuert werden müssen, sollte er zuerst angegangen werden, damit die Baufahrzeuge nicht über den erneuerten ersten Teil fahren müssen, sagte Bürgermeister Klaus Rübesamen, der darüber mit dem OOWV sprechen will. Außerdem will er mit dem Amt für regionale Landesentwicklung erörtern, ob Mittel aus der Dorferneuerung fließen können, und wenn ja, ob die Straße dann in Klinkerbauweise erneuert werden muss.

Fördermittel einwerben

2014 waren die Kosten für die Sanierung auf 440 000 Euro geschätzt worden, plus 60 000 für die Erneuerung des Buswendeplatzes bei der Schule, erinnerte CDU-Fraktionschef Günter Busch. Aus der Dorferneuerung seien etwa 150 000 Euro zu erwarten, der OOWV würde ein Drittel der Ausbaukosten übernehmen, weil er ja die Straße aufbricht. Von den restlichen Kosten müssten die Anlieger 75 Prozent tragen.

Michael Sanders sagte, es müssten so viel Fördermittel eingeworben werden wie möglich; sollte Geld aus der Dorferneuerung fließen, müssten auch der Gehweg und die Beleuchtung erneuert werden.

Der SPD-Fraktionsvorsitzende Siegmar Wollgam unterstrich, dass die Sanierung diesmal unausweichlich sei: „Wir haben schon damals wider besseren Wissens darauf verzichtet. Aber jetzt müssen wir die Sache angehen, weil der Straßenkörper zusammenbricht. Das hat nichts mit der Dorferneuerung zu tun.“ Die Zeit bis zum Baubeginn müsse genutzt werden, um möglichst viele Zuschüsse einzuwerben.