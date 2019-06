Schwei Darauf haben die Schweier lange gewartet: Am Nordrand ihres Dorfes entsteht ein neuen Baugebiet. Eine kleine Baukolonne hat mit den Erschließungsarbeiten begonnen.

Sie sollen bis zum Herbst dauern, sagt Claudia Ottke vom Bauamt der Gemeindeverwaltung. Insgesamt 13 Bauplätze entstehen, sie sind zwischen 614 und 999 Quadratmeter groß. Ein Grundstück misst sogar 1716 Quadratmeter; darauf könnte ein Mehrfamilienhaus errichtet werden, wenn ein Bauherr das wünscht. Wenn so etwas nicht gewünscht wird, kann das Grundstück auch geteilt werden.

Preise stehen nicht fest

Was der Quadratmeter kosten wird, kann Gemeindekämmerer Gerd Schierloh noch nicht sagen. Auch auf grobe Schätzungen lässt er sich vorsichtshalber nicht ein. Erst wenn die Erschließung vollendet ist, hat der Kämmerer belastbare Zahlen, was den Quadratmeterpreis und den Erschließungsbeitrag angeht.

Dann will Gerd Schierloh auch die ersten Verträge mit Bauwilligen schließen; im Frühjahr 2020 könnten dann die ersten Eigentümer mit den Bauarbeiten beginnen. Mehrere Anfragen von Interessenten liegen schon vor, so dass der Kämmerer damit rechnet, dass der erste Bauabschnitt relativ schnell gefüllt sein wird.

Danach können noch drei weitere Bauabschnitte erschlossen werden – jeweils mit 13 Grundstücken, von denen eines für ein Mehrgenerationenhaus in Frage kommt. Für die weiteren Abschnitte rechnet Gerd Schierloh mit weniger Interesse.

Einen Namen hat die künftige Erschließungsstraße noch nicht. „Diese Entscheidung ist der Politik vorbehalten“, sagt der Kämmerer.

In Seefeld nicht vor 2022

• Noch etwas Geduld brauchen Bauwillige in Seefeld. Hier hat die Gemeinde inzwischen das Land in der Dorfmitte erworben, das den Erben des Tierarztes Baumann gehörte. Weitere Flächen stehen im Eigentum der Kirchengemeinde Seefeld. Mit ihr laufen die Verhandlungen noch; Gerd Schierloh rechnet nicht kurzfristig mit einem Vertragsabschluss. Erst wenn dieser Vertrag vorliegt, will die Gemeindeverwaltung mit der Bauleitplanung beginnen.

Die Erschließungskosten sind schon in der mittelfristigen Finanzplanung aufgeführt: 15 000 Euro im nächsten Jahr sowie jeweils 50 000 Euro in den Jahren 2021 und 2022. Frühestens 2022 wird der erste Bauwillige sein Haus hochziehen.

Video

Ein Video sehen Sie unter www.nwzonline.de/videos