Verkehr in der Wesermarsch: B 437 in Schweierfeld wird halbseitig gesperrt

Schweierfeld Die Bundesstraße 437 muss ab Montag, 30. November, in Schweierfeld halbseitig gesperrt werden. Die Straßenarbeiter bauen dazu eine mobile Ampel auf. Die Sperrung wird voraussichtlich bis Freitag, 11. Dezember, dauern, kann sich aber bei widrigem Wetter noch länger hinziehen, teilt die Straßenmeisterei Nordenham mit. Ursache sind Sanierungsarbeiten an einem Durchlass unter der Bundesstraße. Die Straßenmeisterei bittet die an der Baustelle vorbeifahrenden Verkehrsteilnehmer um besondere Rücksichtnahme.

