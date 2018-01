Sebnitz Ein Blumenladen, ein Modegeschäft und eine Drogerie sind Mike Ruckh am besten Platz seiner Stadt abhanden gekommen. Ruckh ist Oberbürgermeister der Großen Kreisstadt Sebnitz in der Sächsischen Schweiz. Und er schaut mit Sorge auf seine Stadt. Sorge vor einem Dominoeffekt im Einzelhandel, Sorge davor, dass ein Laden nach dem anderem schließt und die Innenstadt stirbt. Deshalb will Mike Ruckh handeln: Er lobt Prämien zwischen 5000 und 10 000 Euro für Händler aus, die in Sebnitz ein neues Geschäft eröffnen.

Natürlich wird das Geld nicht mit der Gießkanne ausgeschüttet. „Wir haben ein Einzelhandelskonzept in Auftrag gegeben. In dieses Konzept müssen neue Geschäfte eingebunden sein“, erklärt der Oberbürgermeister im Gespräch mit der NWZ. Ein Jahr habe die Erstellung dieses Konzepts in Anspruch genommen, Händler, Passanten und Kunden wurden befragt. „Daraus wurde auch abgeleitet, was es zukünftig in Sebnitz nicht geben wird: Die Ansiedlung von großflächigen Einzelhändlern auf der grünen Wiese“, erklärt Mike Ruckh. Stattdessen sollen Frequenzbringer wie ein Super- und ein Elektronikmarkt in der Innenstadt gehalten und die Zusammenarbeit zwischen Stadt und Einzelhandel intensiviert werden. Auch sei ein Großteil der Parkplätze kostenlos.

Ruckh: „Jetzt wollen wir zusätzlich ein starkes Signal setzen: das ist der Zuschuss.“ Für Geschäfte bis 75 Quadratmeter seien 5000 Euro Förderung möglich, größere Läden könnten 10 000 Euro erhalten. „Angelegt ist das als tilgungsfreies Darlehen auf zwei Jahre. Danach wird es in einen Zuschuss umgewandelt, der nicht zurückgezahlt werden muss.“ Einen Anspruch gibt es nicht, das Geschäftsmodell muss ins Konzept passen. Gesucht werden der klassische Einzelhandel und gastronomische Angebote.

„Niemand öffnet nur wegen 10 000 Euro einen Laden. Da sind wir nicht dumm. Aber es soll ein Motivationsschub für Existenzgründer sein. Die Summe kann beispielsweise für ein Jahr die Miete sein.“

Kaum wurde diese Form der Wirtschaftsförderung in der Öffentlichkeit bekannt, trudelten im Sebnitzer Rathaus auch die ersten Anfragen ein, aus der Stadt selbst, aber auch aus der Region.

Für Sebnitz seien Touristen wichtig, erklärt der Oberbürgermeister. Die wollen durch die Stadt bummeln. Die wollen sich aber auch im Internet vernünftig über den Einzelhandel informieren können. „50 Prozent unserer Geschäfte sind ohne eigene Homepage. Dabei ist die Auffindbarkeit im Netz wichtig“, benennt Mike Ruckh ein weiteres Problem, an dem gearbeitet werden müsse. Und: „Zumindest bei uns wird aus dem Fachkräftemangel längst ein Arbeitskräftemangel. Wir könnten locker 300 Leute im Dienstleistungssektor beschäftigen und haben keine.“ Auch die Zahl der Existenzgründer sei stetig rückläufig, viele würden die Sicherheit einer Festanstellung der Selbstständigkeit vorziehen.

Die Förderung durch die Stadt soll für potenzielle Existenzgründer der Anreiz sein, den Schritt in die Selbstständigkeit in Sebnitz zu wagen.