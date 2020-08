Straßen Bei Seefeld: Sanierung verschoben

Seefeld Die Straßenmeisterei Nordenham hat die am Donnerstag angekündigte Sanierung der Kreisstraße 192 von Seefeld nach Esenshammer Oberdeich kurzfristig auf unbestimmte Zeit verschoben. Grund: das Wetter ist widrig. Deshalb muss die Straße auch nicht gesperrt werden. Stattfinden sollten die Arbeiten von Montag bis Donnerstag nächster Woche. An der Sanierung der Kreisstraße 189 von Seefeld nach Moorsee, die am Freitag, 4. September, beginnen soll, hält die Behörde aber fest – jedenfalls solange das Wetter mitspielt.