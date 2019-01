Büffel-Produkte bei Landfrauenmarkt

Seefeld Der erste Landfrauenmarkt in diesem Jahr lockt am Sonntag, 3. Februar, an die Seefelder Mühle. Von 10 bis 16 Uhr bieten etwa 15 Stände Erzeugnisse aus der Region an. Zwei Stände sind neu: Der Hof am Meer in Norderschwei verkauft Fleisch und Wurst von Angusrindern und Wasserbüffeln sowie Käse, und Dolce Lindi aus Bassum hat Kekse und Kleingebäck im Angebot. In der Mühle gibt es heiße Getränke und ebenso heiße Suppen. Zudem steht im Mühlencafé ein Frühstücksbuffet mit Produkten von den Ständen bereit. Nach dieser Stärkung können sich die Gäste von den Freiwilligen Müllern die Mühle erklären lassen.

