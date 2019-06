Seefeld Der Biohof Butendiek ist Deutschlands innovativster Grünland-Betrieb. Dafür wird das Unternehmen an diesem Mittwoch bei einer Fest- und Informationsveranstaltung in Hannover ausgezeichnet – zusammen mit absoluten Grünland-Spitzenbetrieben aus sieben weiteren EU-Ländern.

Mit Grünlandzentrum

„Inno4Grass“ – zu deutsch: Innovationen für das Grünland – heißt das auf drei Jahre befristete EU-Projekt, zu dem die Wahl der acht besten Grünland-Betriebe in der EU gehört. Insgesamt 170 Bauernhöfe aus den Niederlanden, Belgien, Frankreich, Irland, Italien, Polen, Schweden und Deutschland waren in die engere Wahl gekommen. Deutscher Partner ist das Grünlandzentrum Niedersachsen-Bremen in Ovelgönne, das für Deutschland gut 20 Betriebe nominiert hatte.

Dass es sein Unternehmen einmal bis zum Bundessieger bringen würde, hatte der gelernte Heizungsbauer Jürgen Bruns nicht gedacht, als er 1978 mit seiner Frau Maike Cornelius-Bruns den Bauernhof seiner Eltern in Seefelderaußendeich übernahm. „Wir haben mit einer Kuh angefangen“, berichtete Bruns am Dienstag den Siegern aus den anderen europäischen Ländern, die in Begleitung ihrer wissenschaftlichen Unterstützer zu einer Betriebsbesichtigung gekommen waren. Wissenschaftliche Begleiterin von Butendiek ist übrigens Felicitas Kaemena, die die Feldforschungsstation für Grünland und Rinderzucht der Landwirtschaftskammer leitet.

„Es ist vor allem der Innovationsgeist eines Betriebes, den wir auszeichnen wollen“, sagt Arno Krause, Geschäftsführer des Grünlandzentrums und Koordinator des EU-Projekts Inno4grass. Diese Innovationskraft hat Familie Bruns dahin geführt, wo sie heute steht. Veränderung und Weiterentwicklung, der stete Blick über den Tellerrand, prägten von Anfang an den Betrieb.

So beschloss das Ehepaar 1984, auf bio umzustellen. Als Problem erwies sich die Weiterverarbeitung der Biomilch, die keine der hiesigen Molkereien leisten konnte. Deshalb starteten die Jungunternehmer 1988 die Produktion von Käse. Zunächst stellten sie nur Schnittkäse her; eher zufällig stießen sie auf ein Rezept für Frischkäse. Unter dem Namen „Kuno“ gehört er heute noch zum Sortiment. Bestseller ist die Kreation „Sultans Freude“. Inzwischen erzeugt der Bio-Hof zu zwei Dritteln Frischkäse und zu einem Drittel Schnittkäse.

Daran arbeitet nicht nur die ganze Familie – Vater, Mutter und die Kinder Annamarie, Niklas, Elisabeth und Jan-Hinnerk –, sondern auch 40 Mitarbeiter: 20 in der Käserei, 3 im Haushalt, 2 im Büro, die übrigen auf dem Bauernhof. Aus dem Eine-Kuh-Betrieb ist ein veritabler Arbeitgeber geworden.

Dabei geben die Kühe nur durchschnittlich 7500 Liter Milch pro Jahr – nicht gerade ein Spitzenwert. Doch eben das ist das Innovative an dem Hof Butendiek, betont Arno Krause: Aus der vergleichsweise niedrigen Milchleistung zieht der Betrieb mehr als ausreichend Wertschöpfung. Und dabei arbeitet er – wie alle anderen Grünland-Betriebe auch – noch ausgesprochen nachhaltig, denn das Grundfutter kommt von den eigenen Weiden und wird nicht von außen zugekauft. Und als Dung kehrt das Gras auf die Weiden zurück. „Das ist echte Kreislauf-Wirtschaft“, sagt Arno Krause, „typisch Grünland eben.“

Seit vergangenem Jahr bekommt das Vieh das Gras überwiegend nicht mehr als Silage, sondern als Heu vorgegeben. Das ist jetzt der neueste Innovationsschritt: die Rückkehr zur Heumilch. Und die war gar nicht mal so einfach.

Denn schon Anfang der 90er Jahre, kurz nachdem sie in die Käse-Produktion eingestiegen waren, stellten die Unternehmer fest, dass sich ihr Produkt aus Silagemilch nicht so einfach herstellen lässt. Molkereien, sagt Jürgen Bruns, bearbeiten die Silage-Milch vor der Käse-Herstellung mechanisch nach. „Das wollen wir nicht.“ Bei Heumilch sind solche Schritte nicht erforderlich. Allerdings muss Heu trockener gelagert werden, als es von Natur aus unter der Sonne der Wesermarsch wird.

Selbst konstruiert

Seit 1994 sah sich Jürgen Bruns in Süddeutschland, Österreich und der Schweiz nach Trocknungsanlagen für Heu um. Was er fand, waren Anlagen für 5 oder 10 Kühe, sogar eine für 15, aber nicht für die 180 Kühe, die auf dem Hof gehalten werden. Und so machte sich Niklas Bruns, ein gelernter Konstruktionsmechaniker für Stahlbau, selbst an die Arbeit. Er hatte 2013/13 schon die Produktionshalle für Käse geplant und jetzt eben die Trocknungsanlage für Heu. Das Gebäude mit drei Boxen und einem riesigen Gebläse, das per Touchscreen überwacht und gesteuert wird, ist seit Frühjahr 2018 in Betrieb. Die Anlage zieht Luft von außen an, bläst sie durch das Heu, gewinnt nach dem Kühlschrank-Prinzip die Wärme zurück und schickt die Hitze erneut herum, bis das Heu, das mit einer Trockenheit von 55 bis 65 Prozent geborgen wird, auf 90 Prozent getrocknet ist. Pro Box gibt es drei oder vier Tage Dauerpusten und eine Woche Kurzzeitpusten. Dabei holt die Anlage pro Minute etwa zehn Liter Wasser aus dem Heu.

Im Dürrejahr 2018 reichte eine Box für 80 Hektar. In diesem Jahr wächst das Gras etwas besser. Deshalb reicht eine Box nur für das Heu von höchstens 60 Hektar.