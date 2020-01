Seefeld Wer vor der Seefelder Mühle steht, ahnt nicht, dass das Land bis zum Jadebusendeich vor knapp 400 Jahren im größten Infrastrukturprojekt in der Geschichte der Grafschaft Oldenburg gewonnen worden ist. Graf Anton Günther investierte einen kompletten Jahreshaushalt in dieses Vorhaben – und das mitten im 30-jährigen Krieg.

Wer am Sonntagabend im Café der Seefelder Mühle saß, weiß deutlich mehr über dieses zu Unrecht nahezu vergessene Mammutprojekt. André Peschke, 27 Jahre jung, in Seefeld aufgewachsen und angehender Deutsch- und Geschichtslehrer am Gymnasium Nordenham, führte seine rund 70 Zuhörer in einem zweistündigen Vortrag in die damalige Zeit zurück. Sein Vortrag glänzte mit Detailreichtum, wirkte aber nie überfrachtet.

Das Lockfleth ist für viele heute nur noch ein Wort. Doch bis 1515 teilte der Strom, der von Augustgroden bis Brake floss, die Wesermarsch. „Es war wie ein Burggraben“, sagte André Pe♥schke. Denn das Lockfleth trennte Stadland, das damals wie Butjadingen eine Insel war, vom Rest des Oldenburger Landes.

Wie ein Burggraben

Als Stadland und Butjadingen 1514 nach der Schlacht an der Hartwarder Landwehr ihre politische Selbstständigkeit verloren hatten, bauten die Oldenburger Grafen 1515 als Erstes in Ovelgönne eine Zwingburg. Als Zweites schlossen sie noch im gleichen Jahr das Lockfleth – ebenfalls bei Ovelgönne.

1518 schlugen sie bei Kötermoor den nächsten Damm durch den Strom. Nach weiteren Dämmen kamen sie 1591 am Mündungstrichter des Lockfleth an, wo sie den alten Hobendeich bauen ließen, auf dem heute die Straße Seefelderschaart verläuft.

Vor dem Deich bildete sich der Hoben – ein Groden, den die Leute bald das Seefeld nannten, weil es ein nicht eingedeichtes Feld in einer Jadebusenbucht war. Bis zu 50 Zentimeter schlickte das Land auf, so dass Vieh dort weiden konnte; selbst ein bescheidener Ackerbau war möglich. Das Land war „deichreif“.

Das ließt sich Graf Anton Günther, der von 1603 bis 1667 regierte, nicht zweimal sagen. Er beschloss die Eindeichung des Seefeldes, weil er sich davon Profit versprach – Geld, das er brauchte, um sein kleines Land weiter aus dem 30-jährigen Krieg herauszuhalten, der von 1618 bis 1648 fast ganz Deutschland in Schutt und Asche legte.

Mindestens 52 000 Reichstaler investierte der Monarch, hat André Peschke nachgerechnet – eine komplette Jahresausgabe, aufgeteilt auf fünf Jahre. Zum Vergleich: Ein Knecht verdiente damals 8 Reichstaler im Jahr, ein Mastochse kostete 34 Reichstaler.

Für das Geld gewann der Graf 860 Hektar Land, das ihm ganz allein gehörte. Tausende Arbeiter aus der gesamten Grafschaft und den Nachbarterritorien wurden für den Deichbau rekrutiert. Wer Eigentum hatte, rückte mit einem zweirädrigen Karren, einer Wüppe, an, die von einem Pferd gezogen wurde; Besitzlose leisteten reine Handarbeit.

Die Beschäftigten lebten unter primitiven Bedingungen; gerade in den ersten Jahren erkrankten viele von ihnen, vor allem an Magenleiden. Die trichterförmige Lockfleth-Mündung wurde ab 1638 von Norden und von Süden angegangen, und auch in der Mitte wurde der Deichbau vorbereitet. Wie immer beim Küstenschutz drängte die Zeit: Die nächste Sturmflut konnte alles vernichten.

10 000 Arbeiter

1641 – im Norden war der Deich 800 Meter vorangekommen, im Süden 930 Meter – erhöhte der Graf die Anstrengungen. Jetzt stieg die Zahl der Arbeiter auf rund 10 000 – eine kleine Hüttenstadt im grünen Nirgendwo. Am 27. Januar 1642 brach der Deich bei einer Sturmflut auf 280 Metern Länge. Ein Kolk bildete sich. 27 000 Bündel Buschwerk und 11 000 Pfähle aus den Geestgebieten der Grafschaft schlossen die Lücke – „ein ganzer Wald“, wie André Peschke sagte.

Er schätzt, dass unter dem Seefeld Hunderttausende Pfähle in dem sauerstoffarmen, weil feuchten Boden ruhen.

Um schneller fertig zu werden, begannen die Deichbauer sogar binnendeichs Pütten auszuheben – ganz ungewöhnlich damals, vor allem auf dem besten Boden in ganz Deutschland.

Der Graf greift durch

Am 2. Juni 1643 war der neue Hobendeich geschlossen, jetzt musste das Land entwässert werden. Auch das ging dem Grafen nicht schnell genug: Schon im Juli desselben Jahres ließ er zwei Untervögte wegen „Unfleiß“ inhaftieren.

Schon 1648 begann die Bewirtschaftung des Landes – meistens vergingen bis dahin zehn Jahre. Das Land gehörte – wie das im ehemaligen Bett des Lockfleths – dem Grafen. Der nutzte zwei Drittel der Fläche – also etwa 580 Hektar – für sein Vorwerk, das er dort einrichtete. Ein Vorwerk war ein Staatsgut, das ein Verwalter im Auftrag des Grafen leitete. Die meisten Vorwerke gab es auf der Geest; das Seefeld war das mit Abstand größte nach dem Vorwerk Hayenschloot. Während die anderen Vorwerke dazu dienten, den Grafen und sein Personal – rund 300 Leute – zu ernähren, verdiente das Seefeld Geld – vor allem mit Viehzucht. Nach dem Krieg war der Bedarf an Ochsenfleisch sehr hoch.

Das restliche Drittel des Seefelds wurde verteilt: Der Löwenanteil, 95 Hektar, ging an Hermann Mylius, den Star-Diplomaten, der die Grafschaft bei den Verhandlungen zum Weserzoll und beim Westfälischen Frieden vertreten hatte. 60 Hektar gingen an die Gräfin Sophie Katharina, 50 an das Armen- und Pflegeheim Kloster Blankenburg, das die Fläche weiterverpachtete, der Rest an weitere Getreue des Grafen.